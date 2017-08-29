Будапештская «сделка» Путина держится на шатком фундаменте 1 29.08.2017, 14:29

Хотя Венгрия поддерживает прагматичные связи с РФ, она твердо укоренена в евроатлантическом мире.

«По общепринятому мнению, российско-венгерские отношения сейчас стали необычно хорошими, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан смотрит на путинскую Россию как на источник вдохновения для своего иллиберального государства», - пишет в статье, опубликованной в The Moscow Times, Балаш Ярабик, внештатный научный сотрудник Carnegie Endowment for International Peace (перевод – inopressa.ru).

Второй за год визит российского президента в Будапешт и почетная ученая степень, которой его удостоил один из венгерских университетов, подкрепляют это впечатление.

«Но не все то золото, что блестит», - считает автор. «В отличие от предыдущего визита Путина в Венгрию, который состоялся в феврале, на фоне санкций ЕС в отношении России, никаких совместных пресс-конференций лидеров не запланировано. К тому же иллюзия, что это прагматичное партнерство завоевало поддержку американского президента Трампа, испарилась - если вообще существовала», - говорится в статье.

Как предполагает Ярабик, за визитом Путина в Венгрию в этот понедельник стоит желание ускорить модернизацию венгерской АЭС «Пакш» и расчистить путь для заключения долгосрочного контракта на поставки газа из России в Венгрию. «Сложность этих сделок и принцип «вертикали власти», по которому организована руководящая структура в обеих странах, требуют частого общения в верхах», - поясняет автор.

Проект модернизации АЭС осуществляется медленно, а на рынке газа Будапешт энергично торгуется.

Правда, если Польша и Литва готовы закупать газ дороже, чтобы обрести энергетическую независимость от России, то для Будапешта ключевая задача - снизить издержки. «То, что для домохозяйств энергия подешевела, помогло Орбану победить на выборах в 2014 году», - поясняет автор. Со своей стороны, «Газпром» заинтересован в хранении своего газа в Венгрии, чтобы снизить риски от потенциальной блокады его транзита через Украину.

Между тем венгерские оппозиционные партии заявляют, что на парламентских выборах в 2018 году электорат должен выбирать: либо ЕС, либо Россия и Орбан. Автор считает: «Не так-то легко убедить венгерских избирателей, что необходимо выбирать одно из двух. Хотя Венгрия поддерживает прагматичные связи с Россией, она по-прежнему твердо укоренена в евроатлантическом мире, венгры - одни из самых пламенных сторонников ЕС, судя по свежим соцопросам».

Курс Будапешта на «открытость востоку» не является чем-то экстраординарным, продолжает Ярабик. «А сползание Венгрии в иллиберализм не вдохновлялось и не поддерживалось Путиным. Его причина - господствующие позиции Орбана на местной политической арене последние восемь лет», - говорится в статье.

В заключение автор пересказывает мнение венгерского аналитика Андраша Раца: «Это не дружба, нет никаких общих ценностей, которые могли бы стать основой долгосрочного альянса. Поскольку обоюдные интересы держатся на шатком фундаменте, ждите, что стороны будут жестко торговаться друг с другом».