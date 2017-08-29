12 дней в Италии за €307: Лайфхак от семьи из Минска 29.08.2017, 14:37

Белорусская семья рассказала о своем бюджетном путешествии в Италию.

«В 2013 году у нас с мужем появилось семейное хобби: мы стали фанатиками самостоятельных путешествий по Европе, — рассказывает минчанка Анастасия Федорова. — За 4 года побывали в более чем 20 странах». Для конкурса «Мой бюджетный отдых» Анастасия рассказывает о том, как за 12 дней путешествия по Италии каждый из его участников потратил по 307 евро, пишет tut.by.

— Планированием летнего отдыха на 2017 год супруг занялся осенью прошлого года, после двухнедельного посещения Берлина, Барселоны, французских Монпелье и Бове за ориентировочные 1100 евро на троих (это я, муж и семилетний сын). В этот раз решено было отправиться в июне по Италии в «расширенном» составе: наша семья и семья брата. Итого — 4 взрослых и ребенок. Маршрут: Минск — Вильнюс — Рим — Римини — Сан-Марино — Римини — Шерне — Пескара — Неаполь — Каунас — Минск.

Нам удалось купить пять билетов на самолет Ryanair Вильнюс-Рим по 19,99 евро за каждый билет — итого 99,95 евро.

В Вильнюс решили добираться на машине («зеленая карта» на 15 дней — 30 евро, или по 6 евро за человека). Дизельного топлива на дорогу туда и обратно ушло 28 л, на всех — 18 евро. Выехали в 4 утра. Машину оставили на окраине Вильнюса во дворе частного дома у знакомых (что позволило нам сэкономить нам минимум 49 евро за стоянку). Вызвали такси через приложение eTAKSI (оказалось дешевле, чем UBER) и до аэропорта добрались за 6,35 евро (на каждого 1,27 евро). Итоговая сумма — меньше, чем если бы добирались на тех же автобусах (что «Эколайнс», что «Минсктранс» до аэропорта в обе стороны довезут за сумму где-то от 95 евро).

Рим и Ватикан

— И вот 13 июня в 11.30 мы на взлетной полосе аэропорта Вильнюса, летим из 17 градусов в 33, покорять Рим. Два с половиной часа спустя мы в 15 км от Рима, в аэропорту Рим-Чампино. Дорога от аэропорта до вокзала Термини занимает около 45 минут и стоит 5 евро на человека (автобусы Terravision или Bus Shuttle). Всего 25 евро. При этом таксисты нам предлагали доехать с ветерком на пятерых за 35−40 евро (UBER с повышенными коэффициентами — примерно те же деньги).

Заранее через airbnb было снято и проплачено все жилье. При этом мы использовали разные скидочные купоны. В Риме сняли трехкомнатную квартиру на пять человек в 10-ти минутах ходьбы от Колизея, а это фактически в центре города. Жилье с 13 по 16 июня обошлось нам в 169 евро (на человека 11,3 евро). Конечно, можно было снять и подешевле, но мы экономили на проезде. За все дни, что провели в Риме, пользовались общественным транспортом только дважды: чтобы добраться в Ватикан и вернуться. Разовый проезд в римском метро стоит 1,5 евро (можно использовать даже на несколько поездок, но в течение 100 минут).

За 2,5 дня удалось посетить Колизей, фонтан Треви, Пантеон, площадь Венеции, Римский форум. Видели Domus Severiana. Собственно, просмотр этих достопримечательностей ни стоит ни цента. В сам Колизей не ходили, так как очередь оставляла желать лучшего.

За проезд до Ватикана на метро мы отдали 7,5 евро. По пути отмахивались от русскоговорящих гидов с их уникальными предложениями по 40−50 евро за экскурсии по Ватикану за человека. Лично нам более чем хватило информации из приложения Redigo. Попав на главную площадь Ватикана, первым делом начали фотографироваться, а одного гонца отправили занимать очередь в Собор Святого Петра. Очередь, на первый взгляд, пугающая, тянется километр (а иногда и больше), но она постоянно движется. Короче говоря, мы прошли ее за 10 минут максимум. При этом на входе есть пункт досмотра, как в аэропорту: сканеры для личных вещей, «рамка». В Соборе подняться на купол лифтом стоило 8 евро на взрослого. За 8-летнего ребенка не взяли платы. Так что поход на купол обошелся нам на пятерых 32 евро. Помните о том, что в собор не пускают в коротких юбках и шортах, надо хотя бы на бедра накинуть платок.

Продукты покупали сами, готовили сами: за 2,5 дня ушло в районе 45 евро на всех. Как показал опыт, не стоит закупаться в первом попавшемся магазине. Цена очень прыгает, за одно и то же можно переплатить 10 евро (а для белоруса это существенно). Еще очень много уличных торговцев. Показательный пример: брат покупал солнечные очки. Со старта они стоили 35 евро. 2 минуты общения на языке жестов с вкраплениями слов по-английски, и цена упала до 5 евро.

Был один неприятный момент: зашли в кафе пообедать. Дали нам меню: кто-то выбрал пасту карбонару, кто-то лазанью. Стоило все в районе 45 евро. Ладно, ну надо же в кафешке полакомиться. И тут, внимание, продавец открывает холодильник и достает магазинный полуфабрикат в вакуумных упаковках и ставит в микроволновку разогревать. Мама дорогая! Мы отказались и ушли. Хотя меню было красивое, с красивыми фото блюд.

Римини и Сан-Марино

— 16 июня в 7.40 мы отчаливали в Римини с пересадкой в Falconara Marittima на побережье Адриатического моря, ибо напрямую поезд не ездит. Билеты на поезда Trenitalia покупали в конце мая: наслышаны про скидки на день рождения, вот и пригодились. Ехали на скоростных поездах, максимальная скорость 189 км (замеряли по навигатору), ехали и под горами… Это, конечно, нечто.

В 11.00 прибыли. До следующего поезда было 50 минут. Решили не терять времени, быстренько сходить поздороваться с морем. Но в 11.50 наша электричка не приехала. Как сказали в кассе вокзала, ее отменили. В итоге ждали следующую. Выяснилось, что в этот день бастовали работники частных перевозчиков на железной дороге. Но тем интересней становилась дорога! В Римини хозяин апартаментов ждал нас к 15.00. К этому времени в итоге мы и доехали.

Жилье сняли в 5−7 минутах ходьбы от вокзала (столько же до моря). С 16 по 18 июня вышло 97 евро (на человека 19,4 евро). А итоговая стоимость билетов от Рима 93,35 евро на всех (за человека 18,67 евро). Загорали и купались на бесплатном пляже, места хватило. Воздух был прогрет до +29, море +26. Шикарно!

На следующий день мужская часть нашего коллектива поехала в Сан-Марино, а женская осталась понежиться на песочке. От вокзала Римини в Сан-Марино ездит рейсовый автобус. На двоих взрослых и ребенка ушло 30 евро (10 евро на каждого). Ехали примерно 50 минут. В общей сложности провели там полдня. Вход в замок обошелся на троих 9 евро (в одну башню). Предлагали еще вход в две башни за 4,5 евро на человека.

В Римини, если ходить в магазин неподалеку от набережной, цены атомные! Персики лежали по 10−12 евро, черешня от 7. Ну стоит буквально отойти на 300−400 метров от набережной, и в магазинчиках совсем иная цена. Персики и черешня от 2 евро за кило. За 2,5 дня потратили на еду и вино в районе 40 евро.

Шерне

— 18 июня мы поехали в Пескару, а оттуда в прибрежный поселок. Опять же, воспользовались гибким ценообразование на билеты Trenitalia: использовали и купоны, и выехали из Римини в два захода — чтобы проезд на всех был подешевле. Итого — 48,60 евро (за человека 9,72 евро) на скоростном поезде. 260 км за 2 часа с 5 остановками.

В городке Шерне в 20 км от Пескары мы сняли первый этаж коттеджа из 4 этажей за 230 евро на 5,5 дней (с 18 до 23 июня). Дом стоит в 100 м от моря. Пляж — с одной стороны галечный, со второй — песочный, но до него надо немножечко пройтись. Полно бесплатной зоны, но любителям комфорта предлагали услуги платного пляжа.

На продукты ушло 120 евро на всех.

Отдельно хотела бы рассказать про гостеприимство местных. На втором жили родители нашего «хозяина». Этажом выше — брат с большой семьей. И на четвертом сам "хозяин". При этом родители ведут домашнее хозяйство: выращивают овощи, держат кур и кроликов. Очень необычно и приятно было, когда мы возвращались с моря, а нас ждали приятные «сюрпризы»: десяток домашних куриных яиц, свежая зелень, овощи и фрукты с сада. При этом, несмотря на «заполненность» этого дома, мы хорошо если два раза в день сталкивались с коренными жильцами. В основном, когда брали хозяйские велики для поездок за продуктами в магазин, да по вечерам, когда они поливали сад.

Неаполь

— 23 июня на автобусном перевозчике FlixBus за «акционные» 24,5 евро на пятерых (за человека 4,90 евро) мы пересекли Италию от Адриатического до Тирренского моря — почти 300 км. Квартира на 2 ночи обошлась в 108 евро на всех (за человека — 21,6 евро). При поиске местоположения квартиры мы столкнулись с настоящей итальянской эмоциональностью! Искали место по навигатору, шли от вокзала около 15 минут. В итоге остановились посреди улочки. Остановились, чтобы сверить номер дома и посмотреть, где вход. А к нам уже спешил некий пожилой дяденька из двери напротив. По его взгляду и жестам было очевидно, что он, не зная английского, пришел нам помочь. За ним пришла такая же тетенька, а с ней мужчина лет 40. Всего собралось около 6 человек. Мы попытались объяснить, что все с нами хорошо, мы не заблудились, а сняли в этом доме апартаменты. Кончилось тем, что к нам подбежал соседский подросток, единственный из всех собравшихся носитель английского языка. Оказалось, что нас давно ждут и все в курсе, кто мы! Буквально через минуту провожали в апартаменты.

Район Неаполя, в котором мы жили, находился рядом с рынком. Встретили там не только «морских гадов», но и вовсе неожиданный товар: сигареты белорусского производства с нашими акцизами. По стоимости — в 6−7 раз дороже, чем у нас.

Побывали с экскурсией в катакомбах Неаполя. Очень занимательно. Увы, бесплатно туда не пускают, только за 48 евро (взрослый билет 10 евро, детский 8 евро). За 1,5 дня посетили: Пьяццу-дель-Плебишито (главная городская площадь Неаполя), Королевский дворец, базилику Сан-Франческо ди Паола, замок Кастель-дель-Ово и замок Кастель-Нуово. Общественным транспортом не пользовались, не было необходимости.

На продукты ушло в районе 25 евро.

День вылета из Неаполя в Каунас — 25 июня. 18 евро на такси в 4 утра, а до Каунаса мы долетели на Ryanair за 149,50 евро. Трансфер до Вильнюса обошелся в 50 евро за всех (10 евро за человека).