Прокуратура Чернигова расследует исчезновение украинского патриота в Беларуси 2 29.08.2017, 15:00

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На данный момент прокуратура проводит следственные действия.

Прокуратура Чернигова начала досудебное расследование обстоятельств исчезновения украинского патриота Павла Гриба - предварительно следователи квалифицировали дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Как сообщили «Радыё Свабода» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сейчас проводятся следственные (розыскные) действия, направленные прежде всего на поиск свидетелей, обстоятельств происшествия и выяснение местоположения пропавшего.

«В соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, в компетентные органы иностранного государства (России — прим.) готовятся ходатайства об оказании международной правовой помощи с целью подтверждения или опровержения факта и оснований задержания и розыска гражданина Украины, его местоположения», - отметили в Генеральной прокуратуре Украины.

Напомним, Игорь Гриб, гражданин Украины, который служил в пограничных войсках, а сейчас занимается созданием капелланской службы в силовых органах, накануне заявил, что спецслужбы России похитили его сына Павла во время посещения Беларуси.

По мнению Гриба-старшего, ФСБ завлекла Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание. Причиной могло стать то, что молодой человек резко высказывался в социальных сетях в адрес России за ее агрессию в Украине.

Дипломатическое представительство Украины в Минске направило в МИД Беларуси ноту с требованием определить местонахождение украинского гражданина, но вечером 28 августа стало известно, что Павла Гриба среди задержанных в следственных изоляторах Беларуси нет.

МИД Беларуси сообщил, что «нота получена, она в работе».