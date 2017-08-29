Павел Дуров: Криптовалюты — это шанс перестать зависеть от доллара 13 29.08.2017, 14:51

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Известный российский предприниматель раскритиковал позицию российских властей по отношению к криптовалютам.

Создатель социальной сети ВКонтакте и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что криптовалюты - реальная альтернатива доллару. Но Россия почему-то не хочет воспользоваться этой возможностью.

Накануне стало известно, что Минфин России может запретить частным лицам покупку-продажу биткойнов. Криптовалюту приравняют к финансовым активам, и продаваться она будет через Московскую биржу. Павел Дуров не остался в стороне от обсуждения темы, и на своей стене ВКонтакте написал, что криптовалюта — это шанс перестать зависеть от доллара, но Россия не видит этого, пишет сайт hightech.fm.

По словам Дурова, «впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной и с тех пор по сути собирают дань со всех стран, расплачиваясь по своим долгам бесконечно штампуемыми долларами и скупая на них активы по всему миру».

Но вместо того, чтобы ухватиться за эту возможность, и «вместе с Японией и другими азиатскими странами» признать новые цифровые валюты, Россия пытается то запретить, то ограничить биткойн. Дуров иронично замечает, что кажется, будто «это биткоин накладывает на Россию санкции».

Еще в начале прошлого года активно обсуждался вопрос запрета биткойнов — в России предлагали даже ввести уголовную ответственность за выпуск и использование криптовалют. Затем появилась информация, что Россия планирует приравнять биткойн к иностранной валюте, признать цифровым товаром и дать статус финансового продукта к 2018-2019 году.