закрыть
29 августа 2017, вторник, 18:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Финал сезона «Игры престолов» установил новый рекорд по просмотрам

3
  • 29.08.2017, 15:06
  • 1,624
Фото: HBO

Премьеру финального эпизода седьмого сезона сериала посмотрели более 16 миллионов зрителей.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Verge.

12,1 миллиона человек просмотрели серию «Дракон и Волк» на телеканале HBO, еще четыре миллиона — на онлайн-сервисах. Издание отмечает, что этот эпизод побил не только рекорд сериала, но и скинул с первого места финал хоррора «Ходячие мертвецы» телеканала AMC, который собрал у телеэкранов 11,35 миллиона зрителей.

Кроме того, серия побила рекорд по продолжительности — эпизод длился 80 минут.

По окончании сезона HBO предложил своим подписчикам новый проект, который позволит фанатам «Игры престолов» узнать некоторые подробности съемочного процесса саги.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля. Следующий сезон станет последним.


Мнение

Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич
Какими будут перемены в Беларуси?
Какими будут перемены в Беларуси? Евгений Афнагель
А што ты зрабіў, каб было лепей?
А што ты зрабіў, каб было лепей? Андрусь Горват


Интервью

Вадим Кабанчук: Лучше всем выйти на мирную акцию протеста 8 сентября
Вадим Кабанчук: Лучше всем выйти на мирную акцию протеста 8 сентября
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт
Алесь Евсеенко: Просто будет бунт