«Белавиа» изменила правила: теперь за второй чемодан придется платить €50 12 29.08.2017, 15:24

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С 29 октября нынешнего года авиакомпания меняет правила провоза багажа и ручной клади.

Хорошая новость в том, что вес бесплатного багажа увеличили. Плохая — больше одной сумки в эконом-классе не провезешь, придется доплачивать, пишет onliner.by.

Итак, по новым правилам с конца октября можно будет провезти:

- 2 места багажа весом не более 32 килограммов в бизнес-классе;

- 1 место багажа весом до 23 килограммов в экономе (действует также и для детей от 2 до 12 лет)

- Для младенцев предусмотрено одно место багажа весом до 10 килограммов + 1 детская складная прогулочная коляска или 1 переносная люлька, или 1 детское автомобильное кресло.

- В случае если у него две сумки по 10 кг, пассажиру предложат либо упаковать вещи в одну сумку, - объясняет компания. - Либо пассажир должен будет заплатить за второе место багажа 50 евро. Если чемодан пассажира эконом класса будет весить от 24 до 32 кг пассажиру также будет необходимо заплатить 50 евро. При этом вес багажа на семью не суммируется. Поэтому, если семья сложила все вещи в один чемодан и его вес превышает 23 килограмма, то придется перепаковывать вещи в несколько сумок или коробок.

По словам авиакомпании новые нормы вводятся, чтобы унифицировать правила провоза.

- Новый порядок провоза багажа позволит клиенту авиакомпании сэкономить в случае перевеса или необходимости провоза второго чемодана. Например, если пассажиру необходимо провезти дополнительно к разрешенному багажа еще одну сумку в 23 кг, то это обойдется в разы дешевле, чем при действующей весовой концепции, когда перевес 1 кг сверхнормативного багажа по некоторым направлениям может доходить до 8 евро, - рассказал генеральный директора авиакомпании «Белавиа» Анатолий Гусаров.