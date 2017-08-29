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МИД Польши вручил дипломатическую ноту послу России

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  • 29.08.2017, 15:36
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Фото: RIA News/Олег Минеев

Замминистра иностранных дел Польши обеспокоен трудностями при доступе к месту катастрофы под Смоленском.

Замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий во вторник, 29 августа вручил дипломатическую ноту послу России Сергею Андрееву и выразил обеспокоенность в связи с трудностями при доступе к месту аварии президентского самолета под Смоленском. Об этом «Радио Польша» сообщило внешнеполитическое ведомство Польши.

Заместитель министра также обсудил с послом РФ возведение памятника на месте катастрофы Ту-154М, которое «является обязательством обеих стран с 2010 года».

Сообщается, что Польша выразила «полную готовность вернуться к переговорам о планах строительства памятника жертвам катастрофы».

В ходе встречи Цихоцкий также отметил, что «в особенности сейчас, когда накопилось много спорных вопросов, чтобы попытаться их решить, необходим двусторонний подход, основанный на взаимном уважении и понимании намерений другой стороны».


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