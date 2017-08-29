МИД Польши вручил дипломатическую ноту послу России

МИД Польши вручил дипломатическую ноту послу России3
- 29.08.2017, 15:36
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Замминистра иностранных дел Польши обеспокоен трудностями при доступе к месту катастрофы под Смоленском.
Замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий во вторник, 29 августа вручил дипломатическую ноту послу России Сергею Андрееву и выразил обеспокоенность в связи с трудностями при доступе к месту аварии президентского самолета под Смоленском. Об этом «Радио Польша» сообщило внешнеполитическое ведомство Польши.
Заместитель министра также обсудил с послом РФ возведение памятника на месте катастрофы Ту-154М, которое «является обязательством обеих стран с 2010 года».
Сообщается, что Польша выразила «полную готовность вернуться к переговорам о планах строительства памятника жертвам катастрофы».
В ходе встречи Цихоцкий также отметил, что «в особенности сейчас, когда накопилось много спорных вопросов, чтобы попытаться их решить, необходим двусторонний подход, основанный на взаимном уважении и понимании намерений другой стороны».