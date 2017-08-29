Верховный суд: Ларису Гениюш не реабилитируют за помощь международной буржуазии 15 29.08.2017, 15:57

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Лариса Гениюш

Активисты получили шокирующий ответ от властей.

Активисты, которые борются за реабилитацию поэтессы Ларисы Гениюш, осужденной в советские времена, получила ответ из Верховного суда. В документе за подписью заместителя председателя суда Р. Анискевича приводится причина, по которой Гениюш было отказано в реабилитации, сообщили сайту Charter97.org в пресс-службе «Моладзі БНФ».

"Сообщается, что постановлением Президиума Верховного Суда от 24 ноября 1999 года, которое было вынесено на основании заключения заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь, отказано в реабилитации Гениюш Л. А. за совершенные в период Великой Отечественной войны преступления, предусмотренные ст.ст. 66 и 76 УК БССР (в редакции 1928 года)".

Кстати, статья 66 Уголовного кодекса 1928 года гласит, что преступлением считается... помощь международной буржуазии:

"Оказание каким бы то ни было способом помощи той части международной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической системе, стремится к ее свержению, а также тем, кто находится под влиянием, или непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам и организациям в осуществлении враждебной против союзов ССР деятельности, влечет — лишение свободы на срок не меньше трех лет с конфискацией всего или части имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела или объявления врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства БССР или иной союзной республики и тем самым гражданства союза ССР и с изгнанием из пределов союза ССР навсегда".

Статья 76 касается любой подготовки контрреволюционной деятельности.