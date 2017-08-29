Лауринас Кащюнас: Приоритет Литвы – свободная и демократическая Беларусь 1 29.08.2017, 16:22

Лауринас Кащюнас

У Москвы достаточно рычагов давления на белорусского диктатора.

Буквально несколько недель осталось до начала российско-белорусских военных учений “Запад-2017”. В Литве за крупнейшими учениями белорусской и российской армии наблюдают с тревогой и гадают, не собирается ли Кремль таким образом окончательно инкорпорировать Беларусь и чем это может обернуться для Вильнюса. Сложившуюся ситуацию для Сharter97.org прокомментировал депутат парламента Литвы, политолог Лауринас Кащюнас.

- Что ждет Беларусь после российско-белорусских военных учений “Запад-2017”?

- Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако стоит принять во внимание, что у Москвы на данный момент есть возможность контролировать режим Лукашенко, особенно в военной области. Я более чем уверен, что “красная кнопка”, которую нажимают во время кризиса, находится не в руках Минска, а в руках Кремля. Не спорю, что частичная автономия у Беларуси есть, но в результате таких крупных учений как “Запад” Москва может постараться найти возможность оставить часть своих вооруженных сил на белорусской территории. В результате Беларусь вполне может превратиться в военный форпост России прямо на нашей границе.

- Если это произойдет, каковы будут последствия для соседей Беларуси?

- Мне хотелось бы отметить, что одним из приоритетов внешней политики Литвы является демократическая и независимая Беларусь. В том случае, если Беларусь превратится в форпост России, придется переписать все оборонные планы. Де-факто это будет означать, что граница с Беларусью превращается в границу с Российской Федерацией. Пока что мы наблюдаем растущую зависимость Минска от российской экономики, поэтому вполне возможно, что президент России ограничится экономической интеграцией Беларуси вместо военного сценария.

- Насколько серьезна, по вашему мнению, угроза повторения в Литве грузинского или украинского сценариев?

- К счастью, Литва является членом Североатлантического Альянса и Европейского Союза, поэтому наша безопасность находится на более высоком уровне. Такой ход развития событий мне представляется маловероятным. Тем не менее, не стоит исключать того, что Кремль может пойти на разного рода провокации, чтобы проверить на прочность структуры и эффективность руководства Альянса. Вполне могут активизироваться информационные атаки на государственные органы управления страной.

- Минск и Москва утверждают, что учения “Запад” носят сугубо оборонительный характер.

- Ни для кого не секрет, что во время учений отрабатываются наступательные действия на западном направлении. Россия прилагает множество усилий к тому, чтобы убедить весь мир и саму себя, что новую гонку вооружений начало НАТО, но на самом деле это именно Кремль дал старт милитаризации региона. Прекрасным примером может послужить Калининградская область – она буквально нашпигована войсками и современным вооружением. Естественно, что в результате в качестве симметричного ответа на территории Литвы появился батальон Североатлантического Альянса. Хотелось бы подчеркнуть, что НАТО в Литве — это ответ на российскую агрессивную политику. Не мы это первые начали, а Кремль.