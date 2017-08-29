Стало известно, сколько будет стоить билет на БАТЭ - «Арсенал» 6 29.08.2017, 16:32

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Борисовский футбольный клуб опубликовал билетную программу на группу Лиги Европы-2017/18.

Продажа билетных пакетов на домашние матчи "желто-синих" с английским "Арсеналом", немецким "Кельном" и сербской "Црвеной Звездой" стартует 4 сентября, сообщает «Прессбол» .

В осенней стадии этого турнира "желто-синие" встретятся на "Борисов-Арене" с английским "Арсеналом" (28 сентября), немецким "Кельном" (19 октября) и сербской "Црвеной Звездой" (23 ноября). Определена стоимость билетных пакетов (на все три матча), которые поступят в продажу в понедельник, 4 сентября. Причем на протяжении пяти первых дней реализация будет осуществляться только среди обладателей клубных карт ФК БАТЭ на сезон-2017.

Итак, на играх группового этапа Лиги Европы будет действовать разделение трибун на четыре категории:

3-я — 105 рублей;

2-я — 120 рублей;

1-я — 150 рублей;

Высшая — 210 рублей.

Распределение секторов по категориям выглядит так:

3-я — А1, А2 (ряды 1-2), А3 (ряды 1-3), А4 (ряды 1-3), В1 (ряды 1-3), В2 (ряды 1-3), В3 (ряды 1-2), В4, С1, С2, D2, D3, E1, F4, H1, H2, H3;

2-я — А2 (ряды 3-22), В3 (ряды 3-22), E2, F3;

1-я — А3 (ряды 4-22), А4 (ряды 4-7), В1 (ряды 4-7), В2 (ряды 4-22), Е3, Е4 (ряды 1-7), F1(ряды 1-7), F2;

Высшая — А4 (ряды 8-22), В1 (ряды 8-22), E4 (ряды 8-21), F1 (ряды 8-21).

Владельцы клубных карт ФК БАТЭ на сезон-2017 будут пользоваться приоритетным правом на приобретение и получат скидку в размере 20 рублей на билетные пакеты 1-й и 2-й категорий, отмечает официальный сайт БАТЭ. Однако ее действие распространяется только на покупку одного билетного пакета. Квота для обладателей клубных карт VIP и "Абонемент" — два билетных пакета в руки, "Аматар" и "Детская" — один билетный пакет в руки.

Приоритет при покупке билетных пакетов для держателей клубных карт VIP и "Абонемент" действует с 4 по 8 сентября, а для обладателей клубных карт "Аматар" и "Детская" — 7-8 сентября.

При приобретении билетных пакетов обязательно наличие при себе клубной карты на сезон-2017!