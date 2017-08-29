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Меркель назвала условия отмены санкций в отношении России

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  • 29.08.2017, 16:40
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Ангела Меркель
Фото: Photothek/Getty Images

Канцлер ФРГ подтвердила желание найти решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Выполнение всех пунктов минских соглашений является основным условием отмены санкций в отношении России, пишет DW Об этом  федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, 29 августа, во время традиционной летней пресс-конференции. «Санкции в отношении России будут сняты, когда в них больше не будет необходимости. Мы хотим найти решение конфликта в рамках «нормандского формата». Когда мы сможем реализовать повестку минских договоренностей, появятся хорошие шансы для отмены санкции», - отметила глава немецкого правительства.

Меркель напомнила, что сторонам конфликта удалось договориться о соблюдении режима прекращения огня к началу учебного года. При этом позиция федерального канцлера по вопросу аннексии Крыма осталась неизменной.


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