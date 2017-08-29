В Минске появилась возможность перенестись во времена ВКЛ 29.08.2017, 16:46

«Телепортация» стала возможна благодаря помощи виртуальной реальности.

29 августа в Национальном историческом музее состоялась презентация реконструкции замков ВКЛ с помощью виртуальной реальности. При поддержке Samsung и усилиями энтузиаста Ахрема Белобровика минчанам представили авторский проект VKL3D пишет nn.by.

Над проектом VKL3D Ахрем Белобровик начал работать несколько лет назад. Реконструкцию наиболее известных белорусских замков — Кревского и Гольшанского, можно увидеть на специализированном сайте. Автор видит свою миссию в сохранении исторической памяти в ее фактической, концептуальной и визуальной корректности. Главная цель проекта — возродить величие и дух золотой эпохи нашей истории через архитектуру.

Через очки виртуальной реальности замок выглядит примерно так, как на фото. Посетители музея могут в 3D-реальности ощутить масштаб легендарных белорусских замков.

Одним из консультантов проекта стал историк, автор «Нашей Нивы» Олег Дернович.

В процессе 3D-реконструкции за основу берут старинные изображения, архивные тексты, научные публикации, данные раскопок — всего этого часто недостаточно для восстановления полной картины со всеми деталями.

Для создания завершенного образа выходом может стать обоснованное, продиктованное простой логикой и художественным вкусом использование аналогов, которых немало в европейской архитектуре. Поэтому, этот художественный проект правильнее рассматривать как научно-популярный.

Проект VKL3D будет демонстрироваться в пределах постоянной экспозиции Национального исторического музея, а потому почувствовать эпоху ВКЛ, побывать в XV—XVII веков могут все посетители музея до конца 2017 года.