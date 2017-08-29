Накануне учений «Запад-2017» США укрепляют воздушную полицию Балтии 1 29.08.2017, 16:54

Фото: A.Gedrimo

Американцы прислали в Литву семь истребителей.

На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй во вторник совершили посадку семь истребителей F-15C Eagle США, подтвердили delfi.lt в Минобороны.

Последние два года миссию из Литвы обычно осуществляли четыре союзнических истребителя. В миссии будет участвовать примерно 140 военнослужащих, прибывших с базы США в Великобритании. Они сменят контингент ВВС Польши, который охранял воздушное пространство Балтии четыре месяца.

Американские военные будут участвовать в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии пятый раз. Миссия укреплена за две недели до начала российско-белорусских военных учений "Запад — 2017".

Литовская военная разведка утверждает, что в сценарии учений "Запад", по всей видимости, будет предусмотрен вооруженный конфликт с НАТО, не исключается вероятность умышленных или случайных инцидентов. В пресс-релизе Минобороны о прибытии истребителей США учения "Запад" не упоминаются, только указано, что таким образом США "демонстрируют непоколебимое обязательство НАТО обеспечивать безопасность Балтийских стран". Официальная церемония смены контингента в миссии состоится в среду.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».