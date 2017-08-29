Посол Литвы о БелАЭС: Мы не получаем ответов на наши вопросы 4 29.08.2017, 17:10

Андрюс Пулокас

Электроэнергия, которая будет вырабатываться на таком объекте, не может попасть на рынок Литвы.

Литва не получала и не получает ответов на свои вопросы по Белорусской АЭС. И это тревожит не только экспертов, власти Литвы, но и обычных граждан, которые узнают о различных инцидентах, о гибели людей. Тем более что станция строится недалеко от Вильни. Об этом «Еврорадио» сказал посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас:

"Главный вопрос — это безопасность, начиная от подбора площадки для строительства. Это АЭС, а не какое-то промышленное предприятие... К сожалению, ответов на вопросы не было. И в такой атмосфере сама стройка стала двигаться вперед. Чем дальше, тем температура повышалась и повышается до сих пор".

Посол признает, что дело суверенной страны вести строительство атомной станции, но оно должно идти по международным нормам. Международные эксперты должны были дать независимую оценку, подходит ли та же площадка и по другим вопросам. "Эти процедуры, которые регламентируются международным правом, они не закончены... Было четыре нарушения зафиксировано... Но стройка идет дальше", — сказал Пулокас.

"Это российский проект, российский кредит, российские технологии, российские строители. Доверия у нас очень мало... Это недоверие во многом создает многие проблемы", — отметил посол.

Андрюс Пулокас напомнил, что литовский парламент на основании данных, согласно которым Белорусская АЭС не может быть достаточно безопасной, решил: электроэнергия, которая будет вырабатываться на таком объекте, не может попасть на рынок Литвы. "И этот закон будет внедряться в жизнь", — сказал господин Пулокас.