Белорусы могут слетать на новогодние каникулы в Париж за 44 евро 29.08.2017, 17:34

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Подборка выгодных предложений авиаперевозчиков.

Сitydog.by опубликовал очередную порцию бюджетных путешествий по Европе.

В Париж и обратно за 44 евро

Ryanair опять запустил акцию. С самого начала в Париж и обратно можно было слетать за 35 евро, но таких предложений уже не осталось. А вот билеты за 17 евро в одну сторону вполне можно найти, так что теперь из Вильнюса в Париж и обратно в январе можно слетать за 44 евро. Только учтите, что Ryanair летает не в самый близкий к Парижу аэропорт Бове, добираться из которого тоже придется за не самую маленькую сумму.

В Лондон и обратно за 25 евро

Все тот же Ryanair предлагает полет из Варшавы в Лондон и обратно за 25 евро. Вы, конечно, можете потратить эти деньги, чтобы попасть на футбол («Арсенал» – «БАТЭ» 7 декабря), а можете просто посмотреть на неработающий Биг-Бен. Только про визу думайте заранее – в последнее время их порой приходится ждать очень долго.

В Барселону и обратно за 50 евро

И еще одно предложение от Ryanair. В ноябре-декабре есть неплохие варианты из Варшавы в Испанию. Вот, например, в Барселону можно слетать за 50 евро. У нас снег, у них солнце и чайки у моря, о чем еще можно мечтать?