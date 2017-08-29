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Видеохит: Искусственный интеллект записал альбом «музыки будущего»

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  • 29.08.2017, 17:47

Система способна создавать профессиональную музыку за считанные секунды.

Певица Тэрин Сутен и стартап Amper вместе создали альбом I AM IA, всю музыку к которому написал искусственный интеллект. Система способна создавать профессиональную музыку за считанные секунды, – пишет сайт buro247.ua.

Для создания первого трека Break Free технология писала музыкальное сопровождение с нуля. В исходных данных ей указали желаемый темп, ритм, настроение и стиль песни. После этого Тэрин написала авторские тексты, которые положили на музыку Amper и получили конечный продукт. Наверное, именно так будет звучать музыка будущего.

На старте Amper разработали свою систему музыкального искусственного интеллекта, чтобы дополнять оригинальными фоновыми звуками небольшой контент и не платить за покупку лицензионного контента.

Технология эволюционировала и теперь способна записывать целые пластинки. Возможно, следующим шагом будет искусственный интеллект, выступающий в филармонии вместо оркестра.


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