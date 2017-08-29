Путин резвится на суше и на море 1 29.08.2017, 17:49

В преддверии очередных президентских выборов хозяин Кремля постоянно «играет мускулами».

Этим летом в России с размахом отметили День Военно-морского флота. В Санкт-Петербурге прошел масштабный парад, который военные эксперты расценили как очередное “бряцание оружием”.

Геополитические игры Кремля по просьбе Сharter97.org прокомментировал Линас Кояла, глава вильнюсского Центра восточно-европейских исследований.

Эксперт отметил, что количество учений и парадов, которые организует или проводит Россия, в течение последних лет возросло.

“Желание Москвы бряцать оружием и играть мускулами объясняется прежде всего тем, что Россия стремится продемонстрировать, что все еще является международным гегемоном, с которым необходимо считаться. Это особенно актуально в контексте нынешней геополитической ситуации, особенно учитывая растущую мощь Китая”, - считает Кояла.

Глава Центра восточно-европейских исследований подчеркивает, что опросы общественного мнения указывают на то, что жители России относятся положительно к интенсификации участия своего государства в международной политике.

“Также нужно помнить, что приближаются президентские выборы, поэтому масштабные мероприятия, которые привлекают внимание народа, являются полезными российским лидерам, которые таким образом могут получить политические дивиденды”, - добавил Кояла.

Политолог отмечает, что активность России в регионе Балтийского моря беспокоит скандинавские страны, которые внимательно следят за деятельностью Кремля.

“Морская оборона является чрезвычайно важной задачей. За безопасность довольно таки большой части региона Балтики отвечают Скандинавские страны. Точно также они отвечают за защиту таких островов как Готланд. Мы можем наблюдать, что Швеция увеличивает свою военную мощь, активно сотрудничает с НАТО”, - подчеркнул Кояла.

По мнению аналитика, хотя для осуществления этих целей требуется много усилий, очевидно что дела идут в правильном направлении. Тем не менее успокаиваться рано.

“Пока что нет никаких проводов думать, что активность России в регионе Балтийского моря может сократиться”,- резюмировал Кояла.