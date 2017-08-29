10 минчан, которым уже давно нужно поставить памятник 29.08.2017, 17:58

Исторические личности, которые повлияли на развитие нашей столицы.

В последнее время мы часто вспоминали двух минчан – Кароля Чапского и Эдварда Войниловича. Сitydog исправил дисбаланс и опубликовал десятку крутых, но подзабытых минчан и минчанок, которыми можно смело гордиться.

Князь Глеб

Первый летописный руководитель Менска, сын Всеслава Чародея. Построил крепости в Орше и Копыси, при этом сжег Слуцк – в общем, был крутого нрава. Но мы ценим его за то, что он как мог защищал Менск от чужих войск. Глеб умер в плену в Киеве, а похоронили его в Киево-Печерской лавре. Там, кстати, Глеба до сих пор очень ценят – за одно из самых крупных пожертвований в истории монастыря. Где должен стоять памятник Глебу? Конечно, на замчище. И, будем надеяться, ждать уже недолго.

Княжна Софья Менская

Внучка князя Глеба, жена датского короля Вальдемара І, мать двух датских королей, шведской и французcкой королев. Несмотря на эмиграцию, Софья до конца жизни сохраняла связь с родным Менском, периодически посылая папе и маме подарки. В то время менчуки ездили в Скандинавию как теперь в Вильнюс, а датчане и шведы часто гостили в Менске. Пожалуй, таких международных связей, как в 12-м веке, у нашего города нет и сейчас.

Череп жительницы Менска, которая стала датской королевой, экспонируется в Национальном музее в Копенгагене. Памятник Софье мог бы стоять на берегу Свислочи, рядом с фундаментом церкви XII века, совершенно уникальной для Восточной Европы: менские архитекторы построили церковь из бутового камня и известняка по проекту, явно подсмотренному в Северной Европе.

Бургомистр Иван Фурс

XVII век потребовал от менских властей не просто управления, но кризис-менеджмента. Война с Россией 1654–1667 годов унесла жизни половины менчуков, а еще уничтожила все городские документы. Люди возвращались из плена, эвакуации, но доказать право собственности на свою землю не могли.

Бургомистр Иван Фурс сделал городу подарок – на собственные средства (854 золотых) восстановил менские документы: не только частные акты, но и все привилегии городу от великих князей. Сегодня именно эти документы рассказывают нам историю столицы.

«Бургомистру Фурсу можно не только поставить памятник, но и назвать улицу его именем в новых кварталах Масюковщины, Веснинки или Веснянки – ведь именно там были его земли», – считает архивист Дмитрий Дрозд.

Политик Тадеуш Рейтан

Шляхтич Рейтан был послом на сойме, где король Август Понятовский передал России большую часть Великого княжества. Не в силах выдержать это, Рейтан бросился наземь перед соймом: «Топчите меня, не топчите страну!»

«Рейтан – наш настоящий национальный герой, – говорит архивист Дмитрий Дрозд. – Его мать была из рода Володковичей, а жили они в Менске, на Интернациональной, и были одним из самых влиятельных родов. Родители Рейтана венчались в костеле на площади Свободы».

Доктор Вильгельм Гинденбург

Основатель общества минских врачей и очень славный человек. Родился в конце 18-го века в семье минских немцев, выучился в Вильне и вернулся домой. Акушер Гинденбург жил на Юрьевской (там теперь Дворец Республики), оттуда ходил на приемы по всему городу. Можно представить, для скольких минчан он стал первым в жизни человеком.

В 1877 году десятки тысяч человек хоронили врача на Лютеранском кладбище (теперь там сквер при улице Карла Либкнехта), над могилой плакали пастор и раввин. О нем горевал весь город. Памятник доброму доктору есть в Вильнюсе, Одессе, Анапе. Но и мы не хуже. Тем более, у нашего доктора есть кое-что совсем особенное – рыжий кот Бурмистр, который сопровождал врача на каждый прием.

Фотограф Антон Прушинский

Первый фотограф Минска. Самое раннее известное фото сделано в нашем городе в 1858 году – это фото мамы Антона Прушинского, Розы. После этого в своем ателье на Ленина-Францисканской фотограф сделал десятки снимков минчан. И на некоторых из них власти нашли знаки повстанцев 1863 года – «Погоню» и орла. Фотографа арестовали и выслали в Томск. В то время как над фотографом разворачивался суд, в журнале «Фотографическая иллюстрация» вышла фотография Прушинского. Это было первое в истории фото нашего города.

Писатель Янка ЛучИна (Иван Неслуховский)

Потомственный минчанин, интеллектуал, заядлый театрал и зачинатель белорусского национального движения в Минске. Дом Неслуховских на Юрьевской был в самом центре минского движа. Его обитателя узнавали все минчане – Неслуховский ходил, опираясь на две трости (однажды поскользнулся на театральном крыльце).

В жизни и творчестве Янка Лучина пользовался русским, польским и белорусским языками. Он объединял три культуры губернского Минска. И все же единственный сборник его стихов вышел по-белорусски. Он был напечатан через несколько лет после смерти автора будто бы на болгарском языке – на языках народов империи тогда печатать было запрещено. «Болгарский» сборник разошелся по всей Беларуси, и читатель прекрасно понимал, на каком языке на самом деле читает.

Иван Неслуховский – один из многих знаменитых минских железнодорожников, работал инженером на Либаво-Роменской железной дороге, главный офис которой находился на современной улице Кирова.

Помещик Евстафий Любанский

Городской активист 19-го века. Участвовал в минском самоуправлении, заседал в суде, а еще следил, чтобы город становился милее. Любанский привозил из поездок редкие растения, обожал и разводил лошадей. А главной страстью помещика был велосипед.

В родной Лошице Любанский проложил первые велодорожки, возглавил Минское общество любителей спорта и сделал велосипед самым модным минским транспортом. Памятник Любанскому мог стать первым памятником человеку на велосипеде.

Доктор Иван Зданович

Открыл первый в Минске бесплатный родильный дом, привез в наш город первый аппарат для рентгена.

«Але для мяне найперш яго імя звязана з вучылішчам для сляпых дзяцей, – говорит экскурсовод Стася Губаревич. – Стварэнне вучылішча дало магчымасць дзецям з паталогіямі зроку атрымаць практычныя навыкі і агульную адукацыю для жыцця ў грамадстве. Гэта быў адзін з першых крокаў па інклюзіі сляпых людзей у агульнаграмадскае жыцце».

Памятная доска Ивану Здановичу в Минске есть, но, мы считаем, он достоин и памятника. Впрочем, определенный памятник Зданович установил себе еще при жизни. Железнодорожную станцию «Ждановичи» доктор построил специально, чтобы люди могли доехать до построенного им курорта на Свислочи.

Музыкант Камилла Марцинкевич

Камилла могла бы стать лицом «Классики у Ратуши». С 8 лет она умиляла минчан фортепианными концертами, играла в театре, а когда выросла, стала преподавать музыку и открыла в Минске музыкальную школу для бедных детей. Порывистая и смелая, она вдохновила Минск на восстание. Ее арестовали в самом начале 1863-го.

Где мог бы стаять памятник Камилле? «Дакладна нельга ставіць яго ля Пішчалаўскага замка ці ля манастыра бернардынцаў, дзе ўлады трымалі арыштаваную Камілу. Бо трэба памятаць асобу, а не яе сядзенне ў турме, – считает экскурсовод Павел Дюсеков. – Самае месца помніку – каля кансерваторыі. Каміла была таленавітай піяністкай, да таго ж побач, на месцы гатэля “Еўропа”, стаяў гарадскі тэатр, дзе Камілін бацька ставіў першыя беларускія оперы».