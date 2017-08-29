Никита Корзун: В Беларуси на одного болельщика по два милиционера 29.08.2017, 18:14

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МІКІТА КОРЗУН

ФОТА: DYNAMO.KIEV.UA

Полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун рассказал, чем Украина отличается от Беларуси.

Белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун назвал в интервью offside.by различия Украины и Беларуси.

Об отсутствии полиции на Майдане

У нас бы уже все давно перекрыли, ОМОН повсюду бы стоял. Вот нет тут полиции, и что, беспорядки? Нет. Все спокойно, красиво, для людей. То же касается и стадионов. В Беларуси на одного болельщика по два милиционера. В Киеве даже, можно сказать, посвободнее в плане выражения мнения.

Это можно сказать и об отношении к власти. Например, есть в Украине творческий коллектив «Квартал 95». Они смело шутят про президента. И народ смеется, артистов не сажают, не запрещают им выступать. Когда приезжаю в Минск, конечно, в этом плане все отличается.

О дорогах и ГАИ

Отсутствие ГАИ – однозначно плюс жизни в Украине. Но, что интересно, убрали сотрудников ГАИ, а лихачить все равно никто не начал. Все соблюдают ПДД, ездят осторожно. Да, хватает и «учителей» на дорогах, всем же надо куда-то спешить, вклиниться в поток. Но в целом обстановка на дорогах спокойная. И не нужно столько камер фиксации скорости устанавливать, как в Беларуси.

Но при этом хочу заметить, что и качество дорог, особенно за чертой Киева, не позволяет особо разогнаться. Чуть превысил скорость – можно ехать на СТО.