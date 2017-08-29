Пять мировых загадок, которые никто не может объяснить 29.08.2017, 18:25

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Эти загадки еще раз доказывают, что наш мир полон тайн.

Пять мировых загадок, которые никто не может объяснить, опубликовал сайт facenews.ua.

1. Патомский кратер.

Когда геолог Вадим Колпаков начал свою экспедицию в Сибири в 1949 году, местные жители Якутии предупредили его о «проклятом месте глубоко в лесах, которого избегают даже животные». В этом месте людям становится плохо и многие там пропадают. Не испугавшись, Колпаков нашел этот Патомский кратер, который напоминал жерло вулкана. Найдя 25 источников, в которых упоминалось об этом лесе, он предположил, что этому месту около 250 лет. Удивительно, но деревья вокруг кратера «выросли настолько большие, как деревья в лесах вокруг Чернобыля». Некоторые считают, что кратер образовался в результате падения метеорита, но геологи утверждают, что недостаточно свидетельств этого события. Другие уверены, что это место посадки космического корабля пришельцев, чем можно также объяснить странные происшествия вокруг кратера, В 2005 году исследователь, отправившийся в экспедицию к кратеру, получил сердечный приступ, когда приблизился к нему.

2. Огни Хессдалена.

Свидетельства о загадочных огнях, видимых из Хессдалена, Норвегия, документируются еще с 19 века. Обычно это «большие, яркие белые, голубые, или красные огни, парящие над землей или проносящиеся на невероятной скорости». Иногда это «треугольные, пирамидальные, цилиндрические или дискообразные объекты», напоминающие космические корабли. Первые упоминания о них датируются 1811 годом, а в 1980х о необъяснимом феномене сообщалось до 20 раз в неделю. Несмотря на пристальное изучение, ученые все еще не уверены в источнике света, но теории разнятся от ионизированной пыли в атмосфере, до воспламеняющихся кристаллов, окруженных плазмой или внеземными кораблями инопланетян. Некоторые считают это попыткой разумными инопланетными формами жизни контактировать с людьми на Земле.

3. Кэрролл А. Диринг.

31 января 1921 года коммерческая шхуна Кэрролл А. Диринг была замечена проплывающей мимо Даймонд Шоулс. Это район морского побережья Атлантики у берегов Северной Каролины, известный многими кораблекрушениями. Суровый зимний шторм не позволил кораблям Береговой Охраны подобраться к кораблю вплоть до 4 февраля. Когда спасательная команда обнаружила заброшенный корабль, там были только личные вещи матросов, а два спасательных жилета исчезли. Команду корабля так и не нашли и инцидент стал частью правительственных расследований. Интересно, что на пляже Северной каролины в 1921 году было найдено послание в бутылке, в котором говорилось «Диринг захвачен лодкой, они все забирают, заковали команду в наручники, а остальные прячутся на корабле, нет возможности убежать. Нашедший, пожалуйста, оповестите главное командование». Бутылку отправили из Бразилии, где началось путешествие Диринга и друзья узнали почерк корабельного инженера. Масштабное исследование не нашло никаких других доказательств и дело было закрыто без официального заключения.

4. KIC 8462852.

Странный космический объект, известный как KIC 8462852, привлек внимание благодаря своему мерцанию и свечению с 2015 года. 19 мая 2017 года астрономы получили срочный звонок с другого конца света, чтобы те снова направили свои телескопы на звезду. Внезапное свечение объекта, известного также как звезда Бояджян или Звезда Табби, наблюдали в течение трех дней. Научные гипотезы о природе звезды разнятся от скопления комет, проносящихся перед звездой до потенциальной магнетической активности. Некоторые считают, что это может быть свидетельством огромного энергетического коллектора, построенного развитой инопланетной цивилизацией. Повторение мерцания делает это загадку еще запутаннее, так как у него нет какого-то природного алгоритма.

5. Токсическая леди.

В 1994 году дезориентированная Глория Рамирез была доставлена скорой помощью в Главную больницу в Риверсдейле, Калифорния. Команда медиков отметила «фруктово-чесночный запах, исходящий из ее рта», а медсестра, которая брала у нее кровь почувствовала «сильный аммиачный запах, который доносился из шприца». Кроме того, в ее крови были подозрительные белые пятна. Вскоре два члена медицинской команды упали в обморок, а остальные, почувствовали тошнотворный запах, из-за чего пришлось эвакуировать медиков из помещения. Всего несколько врачей остались с Рамирез. 23 работника больницы заболели, 5 из них требовали немедленной госпитализации. Пациентка погибла 45 минут спустя после того, как ее доставили в больницу, но исследования не определили заболевание, которое распространилось по всей палате. Аутопсия определила, что Рамирез использовала диметилсульфоксид, химическое вещество, известное как обезболивающее. Лекарство может объяснить белые пятна в ее крови, но эксперты не считают, что это могло привести к болезни всей медицинской команды.