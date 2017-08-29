Белоруски приглашают мужчин на акцию 8 сентября 2 29.08.2017, 18:28

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В Сети появляется все больше фото с призывом белорусов выйти на Акцию предупреждения.

Фото опубликовала Мария Романенко на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.