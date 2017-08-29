Данкверту снова пришлась не по вкусу белорусская молочка 8 29.08.2017, 18:32

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Россельхознадзор задержал белорусское молоко с поддельным сертификатами.

Россельхознадзор задержал партию сухого обезжиренного молока производства ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» на границе Беларуси и России. Всего было остановлено две машины, которые перевозили 40 т продукта, передает belmarket.by.

По документам груз направлялся в адрес казахстанского предприятия. Отправителем выступала фирма из Могилевской области. При этом с мая 2017 года поставки ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» закрыты Россельхознадзором.

«При проведении документарного контроля было установлено, что на ветеринарном сертификате стоит поддельный штамп Россельхознадзора. По результатам направленного запроса о выдаче ветеринарных сертификатов формы №4 ВY №03-22-05 от 23.08.2017 г. и №4 ВY №03-22-06 от 23.08.2017 г. Государственная ветеринарная служба Республики Беларусь не подтверждает факт оформления документов», говорится в сообщении Россельхознадзора.

Россельхознадзор считает, что действует схема поставок в Россию под видом ложного транзита продукции с белорусских предприятий, которые попали под санкции службы. Россельхознадзор может ужесточить контроль в отношении перевозок между странами Евразийского союза по территории России. Служба сообщает, что ранее ее представители уже задерживали масло слуцкого комбината, которое следовало в Кыргызстан.

Вчера российские СМИ распространили информацию о том, что Федеральная таможенная служба России вскрыла схему реэкспорта в РФ санкционной продукции из Беларуси.