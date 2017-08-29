Историк об отказе реабилитировать Гениюш: Это незаконно 5 29.08.2017, 18:40

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Лариса Гениюш

Отказ реабилитировать белорусскую поэтессу не соответствует правовым нормам.

Отказ реабилитировать белорусскую поэтессу Ларису Гениюш (1910 — 1983) не соответствует правовым нормам. Такое мнение в беседе с «Еврорадио» высказал историк Игорь Кузнецов.

Ранее Верховный суд Беларуси ответил на запрос «Моладзi БНФ» в деле реабилитации Гениюш. Было заявлено, что поэтесса была осуждена согласно уголовному кодексу в редакции 1928 года «за совершенные в период Великой Отечественной войны преступления», и в реабилитации ее было отказано.

Этот закон был отменен еще Михаилом Горбачевым, рассказал Игорь Кузнецов.

«Коммунизм не признали преступным режимом, но нормы законов 1928-го года, раздел «контрреволюционные преступления», уже в период перестройки в 1980-х годах эти дела были признаны сфальсифицированными... Когда мы говорим о Гениюш, если Верховный суд апеллирует кодексом 1928 года — это неправомочно. Верховный суд обязан взять на себя эту функцию и оценивать деятельность Гениюш с точки зрения гуманизма, а не кодекса 1928 года».

Согласно Уголовному кодексу 1928 года, Ларису Гениюш осудили по двум статьям — «помощь международной буржуазии» и «подготовка контрреволюционной деятельности».