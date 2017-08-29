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Посол Литвы: В этом году белорусам выдадим виз намного больше, чем в прошлом

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  • 29.08.2017, 19:22
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В 2016 году белорусы получили около 200 тысяч виз.

В этом году белорусам выдадут литовских шенгенских гораздо больше, чем в прошлом.

Об этом в прямом «Еврорадио» сообщил посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас.

По его словам, уже сейчас виз выдано на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2016 году белорусы получили их около 200 тысяч.

Можно предположить, что в 2017 году литовское посольство и визовые центры в Беларуси выдадут виз на несколько десятков тысяч больше.


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