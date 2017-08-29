Илон Маск испытал поезд, который движется со скоростью звука 2 29.08.2017, 19:01

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Илон Маск

Мечта Маска о высокоскоростной транспортной системе обретает форму.

На прошлой неделе городские власти Лос-Анджелеса выдали разрешение Boring Company на строительство 3-километрового испытательного туннеля под городом, пишет vokrugsveta.ua.

Фото: facebook/ WARRHyperloop

Мечта Маска о высокоскоростной транспортной системе обретает форму. В сети появилось фото фрагмента тоннеля для испытаний, который уже достаточно велик, чтобы разместить Tesla Model S.

Планируется, что транспортный тоннель пройдет глубоко под трассами Лос-Анджелеса, вокруг главного офиса SpaceX, и будет длиной 70 км.

Пробный прогон покажет, сработает ли план. Если проект постигнет неудача, город обещает залить трубу для вакуумного поезда бетоном или засыпать землей. К тому же Boring Company заявила, что если при строительстве транспортного сообщения просядет земля — работы немедленно прекратятся.

Команда Илона Маска провела в этот уикенд второе испытание вакуумного поезда Hyperloop, который показал максимальную скорость около 324 км/ч.

Фото: facebook/ WARRHyperloop

Маск утверждает, что пассажирский Hyperloop обязан пересечь звуковой барьер, причем, настолько плавно, что ни один напиток не будет пролит. Испытания не показали таких результатов, поскольку труба слишком коротка, чтобы развить нужную скорость.

Маск также заверил подписчиков в Twitter, что стробоскопы на видео были созданы только для испытаний, а пассажирская версия будет более комфортной.

Фото: Daily Mail

Ранее Маск сообщал, что получил устное согласие правительства на строительство скоростного подземного тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном, который доставлял бы пассажиров за 29 минут. Если проект будет воплощен в реальность, такой тоннель станет самым длинным в мире.