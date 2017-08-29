Капский рассказал, пригласит ли Глеба на матч с «Арсеналом» 2 29.08.2017, 19:44

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Анатолий Капский

Первый матч БАТЭ с лондонским «Арсеналом» состоится на «Борисов-Арене» 28 сентября.

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский в интервью «Прессбола» рассказал, что в клубе пока не думают о матче с «Арсеналом».

— «Арсенал» станет первым гостем из группы «Н» на «Борисов-Арене». Вы довольны календарем?

— Отношусь к этому абсолютно спокойно.

— Может, на матче с «канонирами» в качестве приглашенной звезды мы увидим Александра Глеба?

— Пока не думали на этот счет, да и некогда было. В четверг все мысли занимала игра с «Александрией», в воскресенье с «Шахтером», а теперь — с мозырской «Славией» и «Црвеной Звездой», и никак не с «Арсеналом», – сказал Капский.