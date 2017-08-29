Вице-спикер польского Сейма: В Беларуси обсуждали экономические вопросы 2 29.08.2017, 19:50

Ришард Терлецкий

Фото: sb.by

Ришард Терлецкий намерен также обсудить вопросы демократии и прав человека в Беларуси.

Вице-спикер польского Сейма Ришард Терлецкий, который во главе польской делегации 29 августа прилетел в Беларусь для переговоров с белорусскими коллегами, после завершения разговора с белорусской делегацией во главе с заместителем председателя «палаты представителей» Болеславом Пирштуком объяснил «Радыё Свабода», почему он снова через год прилетел в Беларусь.

«Польская политика в последнее время направлена на то, чтобы парламентарии имели больше влияния на международные дела. Чтобы не только профессиональные политики, но и депутаты больше отдавали внимания международным делам. Поэтому мы снова приехали сюда».

Свою встречу с Болеславом Пирштуком Ришард Терлецкий охарактеризовал как «очень интересную и позитивную». Он сказал журналистам, что сегодня стороны обсуждали преимущественно экономические вопросы и вопросы регионального сотрудничества.

«Учитывая эту тематику, мы в этом году, в отличие от прошлого года, пригласили больше специалистов в области энергетики, охраны окружающей среды и других экономических направлений. Именно они начнут завтра обсуждать вопросы со своими коллегами из белорусского правительства».

Под конец общения с журналистами Ришард Терлецкий сказал, что «то, что сегодня обсуждали исключительно экономические вопросы, не означает, что мы не будем обсуждать и других вопросов, касающихся политики и демократии».

«Эти вопросы волнуют гражданское общество в Польше. И поскольку мы будем еще несколько дней находится в Беларуси, то обязательно затронем и их».