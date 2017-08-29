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Белоруса на Кипре унесло в море

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  • 29.08.2017, 20:01
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Туриста нашли живым на следующий день.

Белорусский турист, считавшийся утонувшим в море на Кипре, найден живым, сообщает БелТА со ссылкой на газету Cyprus Mail.

Белорус пропал во время купания в море утром 28 августа в Пафосе. Мероприятия по его поиску были организованны в тот же день - задействовали экипаж спасательного судна и команду дайверов, искали туриста также при помощи вертолета.

Оказалось, мужчину во время купания унесло сильным течением, вернуться на свой берег не смог и оказался на отдаленном пляже. Обессиленный, он заснул прямо на пляже. Проснувшись на следующий день, вышел на ближайшую дорогу, где и был найден.

По данным полиции, здоровью туриста ничего не угрожает. Мужчина отказался от медицинской помощи. Стало известно, что мужчина не впервые отдыхал на Кипре, в этом году он прибыл на остров в начале июня, вернуться домой планирует в сентябре.


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