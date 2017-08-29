Додона требуют привлечь к уголовной ответственности за госизмену 3 29.08.2017, 20:03

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Игорь Додон

Молдавская партия «Действие и солидарность» намерена привлечь президента страны «за продвижение интересов РФ».

Молдавская оппозиционная партия «Действие и солидарность» обратилась в Генпрокуратуру с иском о привлечении к уголовной ответственности президента страны Игоря Додона «за продвижение интересов Российской Федерации и госизмену».

Об этом сообщает собственный корреспондент «Укринформа» в Молдове.

«Нарушив положения Конституции и клятву, данную при вступлении в должность президента Молдовы, гражданин Игорь Додон открыто продвигает интересы другого государства – Российской Федерации. Поздравление лидера самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского «с убедительной победой» на так называемых выборах «президента ПМР», его стремление наградить приднестровских и российских миротворцев государственными наградами Модовы, а также намерение участвовать в мероприятиях по случаю 25-й годовщины миротворческой миссии на Днестре являются грубым нарушением статуса президента, как гаранта Конституции, суверенитета и территориальной целостности государства», - говорится в иске.

Подчеркивается также, что «своими действиями президент Игорь Додон способствует разобщению в обществе по этническим, языковым и религиозным критериям».

Письмо с аналогичным содержанием направлено также в адрес парламента Республики Молдова.

В администрации президента пока никак не прокомментировали обращение партии «Действие и солидарность» (председатель – бывший кандидат в президенты Молдовы, экс-министр образования Майя Санду).