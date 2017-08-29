Жителям Глубокого придется «партизанить» во время учений «Запад-2017»? 29.08.2017, 20:10

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Фото: grodnobsvva.by

Местных офицеров запаса срочно вызывают на сборы.

До сегодняшнего дня было объявлено о семи точках, где в сентябре пройдут глобальные российско-белорусские учения «Запад-2017». А сегодня стало известно: к ним прибавится «участок местности» под Глубоким – это в Витебской области. И сегодня же стало известно: в Глубокском районе начался призыв на учебный сбор военнообязанных запаса территориальных войск, пишет kp.by.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, главные цели сбора — подготовка должностных лиц Глубокского райисполкома по вопросам территориальной обороны, в том числе формирования органов управления. Сформированные воинские части территориальных войск примут участие в розыгрыше одного из эпизодов практических действий в рамках учения «Запад-2017».

Интересно, что «участок местности» под Глубоким – единственный, который находится в тылу условного противника – вымышленной страны Вейшнории. Вероятно, силы местной территориальной обороны будут «разыгрывать эпизод» в родных лесах – под Глубоким, в тылу условного противника.