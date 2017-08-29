Владимир Некляев: На площади мы присягнем на верность своей родине 3 29.08.2017, 20:34

1,202

Владимир Некляев

Общенациональная присяга на Октябрьской площади состоится 8 сентября.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев рассказал «Белорусскому партизану», как будет проходить общенациональная присяга на Октябрьской площади, запланированная на 8 сентября в Минске.

- Владимир Прокопович, как думаете, много людей откликнется на этот призыв?

- Люди не откликаются на призывы выйти на площадь, потому что не понимают реальной опасности, которая сегодня нависла над нашей страной.

Причиной этого является массовое зомбирование белорусского общества и тотальная блокада тех, кто высказывает настороженность предстоящими военными учениями. А речь, между прочим, в том числе, идет и о независимости нашей страны. Возможно, пока еще не все готовы воспринять эту информацию. Но это не означает, что акция не состоится.

- 8 сентября 1992 года военные офицеры присягнули на верность белорусскому народу. Некоторые из тех, кто 25 лет назад вышел на площадь, сегодня говорят так: «Я 25 лет назад дал присягу Родине. Зачем еще?»

- Это принципиально разные вещи! 25 лет назад была военная присяга. А мы приглашаем на присягу людей, которые не связаны с военным делом. Мы призываем в этом день выйти на площадь всех патриотов Беларуси. Тех, кто не равнодушен к судьбе страны, кто готов защитить свою родину в случае опасности.

С другой стороны, как женщине, так и родине можно признаваться в любви бесконечно много раз. И я не считаю, что это слишком.

- Простите за вопрос, но… В последнее время и вы, и Николай Статкевич накануне намечающихся акций протеста оказываетесь в изоляции. Статкевич снова внезапно задержан на 20 суток… Не исключено, что завтра и вы окажетесь в неволе…

- Рада Белорусского Национального Конгресса – это ведь не только Некляев и Статкевич. Это три десятка человек. Не придем мы – придут другие. Ясное дело, что в этот раз Статкевич не придет на площадь. Но 25 марта и Некляева, и Статкевича, и других лидеров оппозиции закрыли, но вы видели, сколько пришло народа… Так что изоляция лидеров оппозиции – не эффективная методика со стороны власти.

- А кто 8 сентября будет принимать присягу?

- Придут люди, мы каждому дадим распечатанный текст присяги - он небольшой. В данном случае ни марши, ни генералы, ни главнокомандующие нам не нужны. Слова присяги человек произносит своей родине.