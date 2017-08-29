Ученые обнаружили в повседневном продукте «эликсир жизни» 29.08.2017, 21:07

Ученые-медики рекомендуют чаще употреблять этот продукт.

Ученые-медики обнаружили очень важный микроэлемент в повседневном продукте. Они говорят, что это самый настоящий «эликсир жизни».

Речь идет о сыре. Именно в нем ученные выявили микроэлемент, который назвали «эликсир жизни». Об этом исследователи уже рассказали общественности, пишет hyser.com.

В частности, эксперты исследовали сыр и нашли в нем особые микробы, которые по своим свойствам способны продлевать жизнь людям, при этом борясь с рядом заболеваний и укрепляя защитные системы организма.

Этот микроэлемент являет собой бактерию под названием Propionibacterium freudenreichii. Именно она может предоставить возможность человеку прожить долгую и безболезненную жизнь. Этот микроб был обнаружен в сырах «Эмменталь» и «Грюйер».

По словам ученых, Propionibacterium freudenreichii, взаимодействуя с молочной кислотой вырабатывает особые вещества, которые защищают организм от болезней и помогают оправится от стрессовых ситуаций. Кроме того, эти вещества укрепляют иммунитет, благотворно влияют на кишечную микрофлору, а также борются с патогенными явлениями.

Стоит отметить, что воздействие сыров и кисломолочных продуктов на человеческое здоровье ученые исследуют уже давно. Так, экспертами было установлено, что люди, которые часто кушают жирные сыры, намного реже жалуются на избыток вредного холестерина.

Также специалисты выяснили, что любители молочных продуктов имеют все шансы на хорошую фигуру и не так часто страдают от перепадов артериального давления.