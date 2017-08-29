Вадим Иосуб: Единственное, в чем нуждаются ИП - в том, чтобы им не мешали 29.08.2017, 21:12

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Сокращение предпринимателей негативно скажется на экономике.

Ситуация с малым бизнесом в нашей стране ухудшается не первый год. С 2015-го по сегодняшний день из бизнеса ушли около 14,6 тысячи человек. Насколько критичен такой отток «ипэшников», отчего он происходит и какие варианты выхода, рассказал «Онлайнеру» экономист Вадим Иосуб.

По словам эксперта, сокращение числа предпринимателей - это в любом случае негативная тенденция.

— Малый и средний бизнес, даже в первую очередь ИП — это одно из главных направлений самозанятости населения, — считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Учитывая упрощенную систему налогообложения, нельзя сказать, что «ипэшник» значимо наполняет бюджет. Но он обеспечивает себя, свою семью и при этом может создавать несколько рабочих мест.

Индивидуальные предприниматели получают доход, не просят государство обеспечивать их работой, не просят пособие по безработице, не создают конкуренцию другим безработным. Если число «ипэшников» сокращается, то это сокращение занятых людей, доходов, и это создание напряженности на рынке труда. И последствия для экономики, очевидно, негативные.

По мнению Вадима Иосуба, малому и среднему бизнесу не нужны бизнес-инкубаторы и поддержка от государства.

— Единственное, в чем нуждаются предприниматели — в том, чтобы им не мешали, — говорит эксперт. — Возьмем ИП. Каких только изменений не было. Прошло ужесточение документооборота, ужесточились требования к сертификации, о которой продавцы легкой промышленности даже не слышали ни в России, ни в Украине. У нас известная система налоговых проверок, при которой 99,9% проверок заканчиваются штрафами.

А для предпринимателя с небольшими оборотами штрафы очень болезненны и могут привести к закрытию бизнеса. Сюда же можно отнести и аренду торговых точек, которая до сих пор устанавливается в евро. И несмотря на ситуацию в экономике, владельцы помещений не собираются снижать цену. Зачастую даже аренда убивает бизнес. И нужно вспомнить уменьшение спроса. Обычно покупатели у «ипэшников» — это наименее обеспеченные слои населения. Длительное снижение доходов в реальном выражении снижает спрос. Весь этот комплекс проблем приводит к снижению числа ИП.