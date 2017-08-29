«Причин для выхода на Акцию предупреждения стало еще больше»4
- 29.08.2017, 21:27
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Почему на картах Генштаба Гродненская область обозначена как вражеское государство?
Пользователи соцсетей обсуждают итоги брифинга замминистра обороны и планы белорусских и российских военных.
Ответов на большинство вопросов, которые волнуют общественность накануне учений «Запад-2017», сегодня так и не прозвучало. Зато появились новые. Их обсуждают пользователи соцсетей, пишет официальный сайт Белорусского Национального Конгресса.
«Это что? Зачем разделили Беларусь?» — спрашивает активистка Анна Шапутько, публикуя карту, на которой Гродненская область страны представлена вражеским государством — таким же, как Литва и частично Польша и Латвия.
Уже многие говорят о том, что учения больше напоминают оккупацию.
— То есть враги — Литва и Польша. а про то, что Россия нацелилась на так называемую Лубению — Сувалкский коридор, аналитики и эксперты еще пару лет назад предупреждали, — отмечает активист Кирилл Василевский.
Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что на брифинге не обошлось без стандартных «страшилок» пропаганды про Украину и НАТО.
Возмущение вызвал и отказ Олега Белоконева допустить граждан страны к наблюдению за учениями. Об этом пишет в своем аккаунте в «Фейсбуке» Стас Карпов. Он предупреждает, что такое решение может плохо закончится и для страны и для самого замминистра обороны.
Многие пишут о том, что причин для выхода на Акцию предупреждения после брифинга замминистра обороны стало еще больше. Встретимся на Октябрьской площади Минска 8 сентября в 19:00.
Ўсё больш #захад2017 #запад2017 #zapad2017 нагадвае акупацыю, а не вучэнні.— Alexander Vlasenko (@VytautMinsk) 26 августа 2017 г.
Сольют они нас:( Вся Вейшнория накроется медным тазом— Slava (@divin_s) 29 августа 2017 г.
Самое интересное, что в Украине о Правом секторе уже почти ничего не слышно.— Вітер з Луцька (@veteran_2006) 29 августа 2017 г.
"Вторжение России в соседние страны начиналось с учений." Аптымістычны пачатак артыкула... #захад2017 #запад2017 #zapad2017 https://t.co/IXOTTdXmtv— Pavał Mažejka (@PMazheika) 27 августа 2017 г.
К учениям #Запад2017 готовы!— Anton Motolko (@Motolko) 28 августа 2017 г.
Под Минском тут есть запасы ) pic.twitter.com/cpXqfCfoK3