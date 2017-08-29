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«Причин для выхода на Акцию предупреждения стало еще больше»

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  • 29.08.2017, 21:27
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Почему на картах Генштаба Гродненская область обозначена как вражеское государство?

Пользователи соцсетей обсуждают итоги брифинга замминистра обороны и планы белорусских и российских военных.

Ответов на большинство вопросов, которые волнуют общественность накануне учений «Запад-2017», сегодня так и не прозвучало. Зато появились новые. Их обсуждают пользователи соцсетей, пишет официальный сайт Белорусского Национального Конгресса.

«Это что? Зачем разделили Беларусь?» — спрашивает активистка Анна Шапутько, публикуя карту, на которой Гродненская область страны представлена вражеским государством — таким же, как Литва и частично Польша и Латвия.

Уже многие говорят о том, что учения больше напоминают оккупацию.

— То есть враги — Литва и Польша. а про то, что Россия нацелилась на так называемую Лубению — Сувалкский коридор, аналитики и эксперты еще пару лет назад предупреждали, — отмечает активист Кирилл Василевский.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на то, что на брифинге не обошлось без стандартных «страшилок» пропаганды про Украину и НАТО.

Возмущение вызвал и отказ Олега Белоконева допустить граждан страны к наблюдению за учениями. Об этом пишет в своем аккаунте в «Фейсбуке» Стас Карпов. Он предупреждает, что такое решение может плохо закончится и для страны и для самого замминистра обороны.

Многие пишут о том, что причин для выхода на Акцию предупреждения после брифинга замминистра обороны стало еще больше. Встретимся на Октябрьской площади Минска 8 сентября в 19:00.


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