Серебренников и слесарь Кузьма 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

29.08.2017, 22:01

1,846

АНТОН ОРЕХЪ

Что толку пудрить мозги слесарю Кузьме? Ты запудри мозги сразу Серебренникову.

Дело Серебренникова – как сериал. Потому что новые эпизоды выходят не раз в квартал или даже месяц раз в месяц, а каждый день. И вот уже целую неделю ни дня без очередной серии. Дело Серебренникова – это сериал хороший. Потому что каждый новый эпизод и драматичен, и интригующ — и повороты всякий раз в сюжете внезапные. Теперь к делу подключились друзья из ФСБ. Те чекисты, которые заняты борьбой с терроризмом и защитой конституционного строя.

Была у меня накануне мысль, что петиция заграничных актеров, писателей и режиссеров может выйти Серебренникову боком. Было подозрение, что заграничное заступничество могут расценить как отягчающее обстоятельство и заподозрить режиссера в шпионаже или оранжевой революции. И вот вам, пожалуйста, на следующий день им уже занимается ФСБ. Можно, конечно, съязвить, что Серебренников и есть тот человек, который по ночам в гримерке театра мастерит пояса шахидов, но то, что для нас повод поиронизировать, для чекистов – ежедневная работа. Потому что еще с советских времен они знают, что вот эти все очкарики, актерики, писательчики – это потенциальные мишени для врага, который через их интеллигентские головы будет влиять и на наши умы.

Что толку пудрить мозги слесарю Кузьме? Ты запудри мозги сразу Серебренникову и тот уже на спектаклях заведет ум за разум сотням, тысячам зрителей. Все эти театрики и музейчики – это питательная среда для произрастания зерен майдана и последующего разложения народного сознания. Они ни с Серебренникова начинают – они занимались этим еще десятилетия назад. И Серебренникова берут просто по профилю. А работают в этой 2-ой службе ФСБ люди исключительно подготовленные. Это не коновалы из полиции. Это такие чекисты, которые на допросе еще подискутируют с Серебренниковым о Петере Штайне, Томе Стоппарде, да и про Гоголя у них наверняка есть своя точка зрения. Они на досуге не только протоколы пишут, но и добротную пьесу накропать сумеют.

Вот как интересно складывается. Ведь с чего начиналось дело? Получить у государства миллионы и под видом культурного досуга отложить себе в карман какую-то часть, чтобы дальше жить вольготно, ни в чем себе не отказывая. По всей стране именно так и поступают все от мала до велика. От слесаря Кузьмы до партнеров президента по дзюдо. Они всего лишь жулики. Мелкие или крупные – но простые жулики. А Серебренникову не повезло с профессией. Если он поставит спектакль, то его постановку могут расценить, как идеологическую диверсию. А если при этом еще и сопрет сколько-то рублей, то это будет уже не только диверсия, но и хищение с целью финансирования борьбы с конституционным строем.

Антон Орехъ,«Эхо Москвы»