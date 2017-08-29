История могилевчанина, который попал на страницы Forbes 29.08.2017, 22:19

2,571

Белорус основал в США компанию, торгующую могилевским медом.

Для этого 28-летнему Дмитрию Григоровичу два года назад нужно было уехать в США, где он основал компанию, торгующую могилевским мёдом. О его фирме Apiterra, базирующейся в Нью-Йорке, и рассказал культовый американский журнал, пишет 6tv.by.

В отличие от белорусов, американцы не знакомы с приправленным сырым медом – они, как правило, используют мёд в качестве подсластителя для чая. Эту нишу и занял талантливый уже бывший могилевчанин: он смешивает натуральный мёд с ягодами, фруктами и приправами. Найти его можно в магазинах Foodcellar & Co Market. Компания продает свои товары также через Amazon и поставляет их примерно в 1000 американских магазинов. Приправленный мёд он предлагает добавлять в стандартную овсянку, смешивать с йогуртом или сыром, намазывать на тост или печенье, и даже использовать в выпечке. Ставку он сделал на пищевую ценность сырого меда, который собирается прямо из ульев – не пастеризуется и вообще не обрабатывается, поэтому содержит пыльцу, энзимы и антибактериальные свойства, которые уничтожаются при нагревании.

Интересно, что это не первая идея Григоровича. Изначально, приехав в Америку, он начал продвигать в США белорусский березовый сок. Но быстро выяснилось, что для старта такого бизнеса понадобится минимум 1 млн долларов, которого у него не было. Тогда он и придумал концепцию продукта Apiterra – помогли детские воспоминания: его отец, работая в лесничестве, заготавливал мед, смешивая его с измельченной клюквой. Кстати, его отец и стал первым поставщиком. Первый ящик с вариантами продукта прибыл в Нью-Йорк самолетом осенью 2015 года. Вместе с двумя сотрудниками Дмитрий начал продавать баночки на рынке Long Island City Flea & Food, который он нашел, загуглив: «Как продать продукты в Нью-Йорке?» Так и начался этот бизнес, который Forbes называет успешным. Первый год работы компания Григоровича закончит с оборотом более 1 млн долларов.

Теперь Apiterra работает напрямую с пчеловодами, а не с брокерами или посредниками, поэтому может поддерживать конкурентную цену, продавая от $4.99 до $5.99 за банку весом 8 унций (около 226 грамм). Григорович хочет сделать Apiterra самой прозрачной медовой компанией в США. Он убежден, что около 75% меда в стране смешано с кукурузным сиропом или другой немедовой субстанцией, поскольку рынок не регулируется. Сейчас он работает над тем, чтобы покупатель, взяв баночку меда Apiterra с магазинной полки, мог узнать, откуда именно произошел этот мед, вплоть до конкретного могилёвского улья.