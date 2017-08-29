Профсоюз РЭП стал на защиту обманутого начальством автокрановщика из Лиды 29.08.2017, 22:39

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Автокрановщику в Лиде заплатили 10 рублей за два месяца работы.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков прокомментировал praca-by.info ситуацию с автокрановщиком из Лиды, которому заплатили 10 рублей за 2 месяца работы.

– В строительных организациях такие случаи не редкость. И зачастую это происходит не по вине организации-подрядчика, а потому что заказчик (часто это государственные организации) вовремя не рассчитывается за выполненные работы, а подрядчик не может выплатить зарплату рабочим.

Вообще, строительная отрасль страдает от таких регулярных неплатежей, а проще говоря «кидалова».

В случае героя статьи Сергея понятно, что на ОАО «Стройкомплекс» такие случаи уже были, то они будут продолжаться и дальше. Поэтому перед ним стоит выбор: продолжать работать и ждать, что заработная плата будет выплачиваться вовремя и в полном объеме, или же направить нанимателю претензию о выплате заработной платы. В ней следует указать, что в случае невыполнения претензии он обратится в Департамент государственной инспекции труда.

Я советую отправлять в Департамент электронное обращение – это быстрее и реагируют они всегда. В течение 3 месяцев Департамент свяжется с работником, произведет проверку на предприятии и обяжет строительную организацию выплатить заработную плату. Естественно, что эта ситуация приведет к конфликту с нанимателем. Поэтому Сергею стоит поискать новое место работы, тем более, что крановщик – специальность дефицитная и хорошо оплачиваемая.

А вот чтобы не попасть в такую ситуацию, советую использовать один простой, но эффективный способ. После прохождения собеседования с потенциальным работодателем поговорите с работниками. Расспросите про зарплаты, есть ли задержки, переработки и прочие моменты, которые могут вызвать настороженность. Работники в большинстве случаев отвечают правду, а там уж вам самим решать, нужна такая работа или нет.