Белорусы возглавили список туристов в Вильнюс 29.08.2017, 22:53

В рейтинге граждане Беларуси обошли поляков и немцев.

Власти Варшавы и Вильнюса рассказали, сколько туристов из Беларуси в прошлом году посетили польскую и литовскую столицы, передает «Белсат».

Отчет со статистикой посещений города за прошлый год вчера опубликовало Столичное бюро туризма (Варшава). Согласно ему, в прошлом году польскую столицу посетили 68300 белорусов – 2% от общего числа иностранных туристов, которые побывали в городе.

По количеству белорусы заняли 13-е место среди других иностранных гостей Варшавы, на первом месте – граждане Великобритании.

Примерная цифра туристов в Варшаве (вместе с теми, кто приехал на один день):

1. Великобритания – 349 200

2. Германия – 325 800

3. Франция – 212 600

……

11. Россия – 80 000

12. Украина – 80 000

13. Беларусь – 68 300

В Вильнюсе белорусы – на первом месте

Это следует из цифр Литовского департамента статистики. В прошлом году столицу соседней страны посетили 116 046 туристов из Беларуси (считаются те, кто зарезервировал ночь в отеле, хостеле и так далее).

Кто чаще других в прошлом году приезжал в Вильнюс:

1. Беларусь – 116 046

2. Польша – 86 050

3. Германия – 77 500