Белорусы возглавили список туристов в Вильнюс
- 29.08.2017, 22:53
В рейтинге граждане Беларуси обошли поляков и немцев.
Власти Варшавы и Вильнюса рассказали, сколько туристов из Беларуси в прошлом году посетили польскую и литовскую столицы, передает «Белсат».
Отчет со статистикой посещений города за прошлый год вчера опубликовало Столичное бюро туризма (Варшава). Согласно ему, в прошлом году польскую столицу посетили 68300 белорусов – 2% от общего числа иностранных туристов, которые побывали в городе.
По количеству белорусы заняли 13-е место среди других иностранных гостей Варшавы, на первом месте – граждане Великобритании.
Примерная цифра туристов в Варшаве (вместе с теми, кто приехал на один день):
1. Великобритания – 349 200
2. Германия – 325 800
3. Франция – 212 600
……
11. Россия – 80 000
12. Украина – 80 000
13. Беларусь – 68 300
В Вильнюсе белорусы – на первом месте
Это следует из цифр Литовского департамента статистики. В прошлом году столицу соседней страны посетили 116 046 туристов из Беларуси (считаются те, кто зарезервировал ночь в отеле, хостеле и так далее).
Кто чаще других в прошлом году приезжал в Вильнюс:
1. Беларусь – 116 046
2. Польша – 86 050
3. Германия – 77 500