Как пенсионер борется с чиновниками за детскую площадку 1 29.08.2017, 23:01

Чиновники назвали детскую площадку самовольной постройкой и требуют ее снести.

Представители сельсовета, райисполкома, администрации Лукашенко приехали в деревню Огородники, чтобы решать, сносить здесь детскую площадку или нет. Уже несколько раз чиновники заставляли ее создателя Вячеслава Козела все разобрать, но пенсионер отказывается, пишет «Белсат».

Райисполком приказал сельскохозяйственному предприятию «Белица-Агро» очистить территорию до 1-го октября, но дед продолжает бороться за свое строение и надеется, что площадку удастся сохранить.

«Я думаю, что должна быть такая площадка. И дедушка строил ее для людей. Он не берет денег с них. Он строил для людей, а они хотят снести, это неправильно», - говорит внучка Вячеслава.

Территория на берегу Немана принадлежит местному СПК

Однако, земля никак не используется предприятием. Раньше здесь был кустарник, Вячеслав все сам расчистил, построил водную горку, футбольную и волейбольную площадки, качели, карусели, турники и другие развлечения. Материалы приобретал за пенсию и теперь следит за порядком: обкашивает, убирает, подкрашивает. С посетителей денег не берет. Говорит, что все делал от души, чтобы дети из деревни были здоровее.

Чиновники назвали площадку самовольной постройкой

Деда обвинили в захвате территории, и еще в прошлом году назначили штраф 10 базовых, который вычисляли из пенсии. Решение суда удалось оспорить, а деньги - вернуть. Площадку же требуют снести, так как она построена без утвержденных норм. После того, как о пенсионере Вячеславе начали писать в СМИ, на место приехали чиновники и представители администрации правителя.

Люди, которые приезжают сюда отдыхать, создали тетрадь поддержки

Посетители выражают возмущение действиями властей, просят помочь или просто оставить старика в покое, пишут, что будут собирать за него подписи. Все записи Вячеслав показывает чиновникам, но прислушаются ли они к людям?