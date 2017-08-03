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Посол Великобритании нарядилась в вышиванку

  • 3.08.2017, 0:09
Фото: facebook.com/ukinbelarus

Фиона Гибб сфотографировалась в вышиванке с белорусским орнаментом.

Посол Великобритании Фионна Гибб и директор клуба английского языка в Минске Mulberry Club Ирина Баценко сделали совместное фото в белорусских вышиванках.

В таком наряде Фионна Гибб и Ирина Баценко приняли участие в ежегодном летнем этно-пикнике, организованном Ассоциацией Европейского Бизнеса совместно с Инвестиционно-консалтинговым агентством АЕБ, сообщиет «Наша Нiва».

Ранее посол Великобритании рассказывала, почему в путешествиях по Беларуси предпочитает агроусадьбы.


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