Посол Великобритании нарядилась в вышиванку 3.08.2017, 0:09

Фото: facebook.com/ukinbelarus

Фиона Гибб сфотографировалась в вышиванке с белорусским орнаментом.

Посол Великобритании Фионна Гибб и директор клуба английского языка в Минске Mulberry Club Ирина Баценко сделали совместное фото в белорусских вышиванках.

В таком наряде Фионна Гибб и Ирина Баценко приняли участие в ежегодном летнем этно-пикнике, организованном Ассоциацией Европейского Бизнеса совместно с Инвестиционно-консалтинговым агентством АЕБ, сообщиет «Наша Нiва».

Ранее посол Великобритании рассказывала, почему в путешествиях по Беларуси предпочитает агроусадьбы.