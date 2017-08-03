Посол Великобритании нарядилась в вышиванку
- 3.08.2017, 0:09
Фиона Гибб сфотографировалась в вышиванке с белорусским орнаментом.
Посол Великобритании Фионна Гибб и директор клуба английского языка в Минске Mulberry Club Ирина Баценко сделали совместное фото в белорусских вышиванках.
В таком наряде Фионна Гибб и Ирина Баценко приняли участие в ежегодном летнем этно-пикнике, организованном Ассоциацией Европейского Бизнеса совместно с Инвестиционно-консалтинговым агентством АЕБ, сообщиет «Наша Нiва».
Ранее посол Великобритании рассказывала, почему в путешествиях по Беларуси предпочитает агроусадьбы.