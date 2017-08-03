Dow Jones побил исторический максимум 1 3.08.2017, 7:38

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 22 тысячи пунктов.

Как отметила телекомпания CNN (перевод – tass.ru), с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года этот индекс вырос на 3,6 тыс. пунктов.

Нынешняя динамика фондового рынка, отметила телекомпания, связана прежде всего с тем, что крупные компании — Apple, Boeing, McDonald’s и Facebook — представили в последние дни позитивную квартальную отчетность.

«Инвесторы понимают, что главный вопрос не в том, бушует ли политический шторм в Вашингтоне, а в том, как все это скажется на доходах американских компаний, — заявил в интервью CNN главный аналитик JPMorgan Funds Дэвид Келли. — Ответ на этот вопрос: как правило, весьма незначительно».

В то же время, по его мнению, «инвесторам не стоит расслабляться в связи с тем, что Dow Jones достиг отметки 22 тыс. пунктов».