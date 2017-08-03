Наталья Радина: Никакой дружбы с Лукашенко для Украины сегодня быть не может 3.08.2017, 7:51

Киеву пора занять более принципиальную позицию по отношению к Минску.

Украинским властям давно нужно было бы ввести санкции против белорусских компаний, сотрудничающих с боевиками на Донбассе, заявила в комментарии изданию «Гордон» главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

«Это было бы правильное решение, потому что поставки продукции боевикам происходят не без участия государства. Белорусские частные компании очень зависимы от государства и часто «крышуются» чиновниками. И вот они ведут торговлю с сепаратистами на Донбассе. Поэтому введение санкций против них нужно только приветствовать.

Более того, это нужно было сделать давно. Киеву вообще пора бы занять более принципиальную позицию по отношению к Минску. Вы же видите, что визит Лукашенко в Украину вызвал массу недовольства и критики. Совершенно не понятно, как можно иметь какие-то отношения с диктатором. Сотрудничество с нынешними белорусскими властями опасно само по себе. Оно несет политический и экономический ущерб Украине», – отметила Наталья Радина.

Она также акцентировала внимание на зависимости белорусских властей от Москвы.

«Не стоит забывать и о вопросах безопасности. В частности, речь идет о грядущих военных учениях Беларуси и РФ. Да и в целом белорусский режим полностью зависим от Кремля.

В любой момент можно ждать нападения российских войск на Беларусь. Более того, они уже давно находятся на белорусской территории. Была также информация, что россияне служат в воинских частях Беларуси. Учитывая все это, можно сделать вывод, что никакой дружбы с Лукашенко для Украины сегодня быть не может.

Любые санкции могут иметь серьезное влияние. Никакими уговорами диктатора убедить не получится. Нужно четко понимать, с кем вы имеете дело. К власти в Беларуси должна прийти демократическая оппозиция», – подчеркнула Наталья Радина.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В июле 2017 года «Радіо Свобода» опубликовало расследование белорусских журналистов «Кровь и водка». Как Беларусь торгует с боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР», в котором говорилось, что товары из Беларуси «массово отправляются в Донецк и Луганск», а на белорусских заводах производят алкоголь под торговыми марками фирм, финансирующих боевиков. Основными получателями выгоды от этого бизнеса, согласно расследованию, являются компании, тесно связанные с руководством группировок «ЛНР» и «ДНР».

По словам посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, белорусские компании, которые сотрудничают с боевиками «ДНР» и «ЛНР», могут попасть под санкции Украины. Он отметил, что поставки товаров на временно оккупированную территорию Украины отслеживают не только дипломаты, но и спецслужбы.