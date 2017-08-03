Изобретение белорусов избавит от стояния в очереди в поликлинике 13 3.08.2017, 8:54

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Белорусский разработчики представили новый сервис, который значительно упростит походы к врачу.

28-30 июля в Минске прошел первый в Беларуси Datathon – хакатон в области Big Data и Data Science, сообщает ej.by.

В течение 48 часов команды разработчиков, бизнес-аналитиков, дизайнеров и маркетологов работали над проектами, которым нет аналогов в мире.

Для реализации стартапов компании-партнеры предоставили участникам все необходимые наборы данных.

Лучшим проектом Datathon оказался сервис Doc AI. Он призван определить, к какому врачу необходимо обратиться человеку с теми или иными симптомами. По словам авторов, сейчас люди вынуждены тратить свое время на посещение доврачебного кабинета, а с помощью сервиса они смогут сразу отправиться к нужному специалисту. Для этого необходимо лишь подробно рассказать о своих жалобах.

В числе призеров оказался и сервис для анализа причин оттока клиентов. Стартап соотносит события, после которых человек принимает решение расторгнуть договор с компанией. Такой проект, по мнению команды, будет полезен сотовым операторам.

Специальный приз от Приорбанка, выступившего партнером хакатона, получил проект, который помогает таргетировать рекламу продуктов банка и создавать партнёрские программы. Сервис анализирует профили клиентов и данные об оплате, и на основе этих данных позволяет банку формировать предложения, которые будут полезны конкретному клиенту. В качестве приза Приорбанк пригласит создателей программы на бизнес-ланч, где вместе с топ-менеджерами они смогут обсудить дальнейшее развитие своего проекта, возможность его внедрения, а также порассуждать о том, что стартаперы могут предложить банкам.

«Поддержка стартапов – одно из наших приоритетных направлений. Мы всегда готовы оказать помощь в реализации интересных проектов. Причем разработчики могут обращаться со своими идеями напрямую в банк – мы открыты для всех новых предложений», – отметили в Приорбанке.