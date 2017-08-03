Витис Юрконис: У Литвы нет иллюзий относительно Лукашенко 1 3.08.2017, 8:57

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Витис Юрконис

Фото: DELFI

Поведение хозяина Дроздов стало образцом лицемерия.

В последнее время литовские власти все чаще высказываются о Беларуси, как о потенциальной угрозе. Глава МИД и президент Литвы неоднократно критиковали предстоящие учения «Запад-2017», заявляя, что они носят агрессивный характер и являются подготовкой к войне с Западом. В понедельник президент Даля Грибаускайте на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом заявила, что строящееся в Беларуси АЭС может быть использована как неконвенциональное оружие.

О том, почему риторика официального Вильнюса стала такой резкой, «Белорусский партизан» узнал у литовского политолога, преподавателя Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витиса Юркониса.

- Беларусь и Россия не первый раз проводят совместные военные учения. Однако, ни «Запад-2009», ни «Запад-2013» такой бурной негативной реакции со стороны Литвы не вызывали. Почему теперь об учениях «Запад-2017» в Литве говорят, как о военной угрозе и подготовке к агрессии?

- Это не совсем так – военные учения и раньше были в поле зрения Литвы и других соседей. В 2013-м году учения были как раз во время председательства Литвы в Евросоюзе. Тема «Запада» тогда обсуждалась и за учениями довольно тщательно наблюдали. Тогда «Запад» тоже воспринимался как источник возможных угроз. Сейчас геополитический контекст изменился. Политика Кремля стала более агрессивной. Произошла аннексия Крыма, уже 3 года продолжается необъявленная война в Украине. Поэтому и заявления Литвы стали более резкие. Реакция Литвы как раз довольно последовательная. Вильнюс всегда был одним из самых активных и в плане солидарности с Таллином во время острого конфликта с Россией 2007 года и Тбилиси во время войны 2008 года, хотя большинство стран жили тогда иллюзиями перезагрузки отношений с Россией. Кроме агрессивной политики Кремля, литовцев также беспокоит лицемерное поведение официального Минска, который несмотря на громкие заявления про нейтралитет, продолжает и даже наращивает военное сотрудничество с Россией. Учения становятся все более масштабными, строится российский атомный проект, растет экономическая привязанность к России. Все это вызывает в Литве серьезные беспокойства.

- Как в Литве относятся к «миротворческим» инициативам Минска по Украине?

- Надо четко сказать, что Минск был выгодной площадкой для Кремля и людей, которые разжигали войну в Восточной Украине. Они и не планировали соблюдать Минские договоренности. Поэтому единственный человек, который выиграл от этих соглашений - это Лукашенко. Он получил все дивиденды от образа «миротворца». При этом люди в Восточной Украине продолжают гибнуть.

- Еще недавно Даля Грибаускайте считалась главным адвокатом белорусского режима. Сейчас ее риторика резко изменилась. Означает ли это, что она разочаровалась в Лукашенко и больше ему не верит?

- Кредит доверия был растоптан еще событиями 19 декабря 2010 года. После этого никаких иллюзий уже не было. Был только прагматизм. Все-таки надо четко сказать, что Литва, как бы она не относилась к режиму Лукашенко, всегда была сторонником сотрудничества с белорусами.

- В прошлом году Лукшенко освободил из тюрем всех политзаключенных. Верят ли в Литве, что Лукашенко стал на путь демократизации страны?

- Одних политзаключенных отпустили, но уже через короткое время посадили других. Эти качели показывают неискренность и манипулятивность режима. Все эти косметические шаги делаются для картинки, а не для реальной демократизации страны. В Литве это прекрасно понимают – все-таки мы соседи. Много литовцев инвестирует в Беларусь, немало белорусов учатся и живут в Литве, еще больше их приезжает за покупками или просто провести свои выходные. Поэтому нас трудно ввести в заблуждение кто есть кто и куда движется.