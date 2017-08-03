Минчанка больше года доказывает ГАИ, что она не превышала скорость 12 3.08.2017, 9:11

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Фото: tut.by

Основанием для штрафа стала сомнительная фотография авто непонятной марки.

«Где доказательства, что это действительно моя машина?» — уже больше года минчанка Екатерина задает один и тот же вопрос в ГАИ, суде, прокуратуре и других инстанциях, пишет tut.by.

В июне 2016 года ГАИ Столбцовского района составила протокол на автомобилистку за превышение скорости на 42 км. Доказательство правонарушения — фотография с прибора «Бинар», на которой изображено авто неизвестной марки с нечитаемым госномером и показания инспектора ГАИ.

— В деревне в Столбцовском районе у меня есть дом, туда я с семьей езжу отдыхать летом. Добираемся на своей машине — Opel Vectra, — рассказывает Екатерина. — Вожу уверенно — 13 лет за рулем. За это время у меня всего около пяти нарушений ПДД, все их я признавала и оплачивала штрафы. Виновата — значит отвечай.

События прошлого года

21 июня 2016 года Екатерина ехала на дачу. В деревне Туленка в 7 часов 18 минут ее машину остановили сотрудники ГАИ Столбцовского района.

— Попросили меня предъявить документы, а потом сообщили, что я нарушила скоростной режим: якобы ехала со скоростью 102 км/ч вместо положенных в населенном пункте 60. Инспектор показал мне экран прибора «Бинар» с изображением светлой машины неизвестной марки и нечитаемым регистрационным номером, на котором еще было какое-то черное облачко.

Екатерина в ответ на предъявленное нарушение возмутилась: «Разве это моя машина? Номер не читается, какая вообще это марка авто?» На вопросы водителя инспекторы ответили составлением протокола за нарушение скорости, который

Екатерина подписывать отказалась.

— Я не нарушала скорость, — утверждает автомобилистка. — Пыталась это доказать инспекторам. Ведь это населенный пункт, возле дороги стоят дома, и в любой момент на проезжую часть может выйти человек или выбежать ребенок. К тому же до этого я пропустила трактор, а примерно через 300 метров меня остановили ГАИ, якобы со скоростью более 100 км/ч. Моя машина разогнаться так быстро просто не сможет.

Хождения по инстанциям

В связи с тем, что автомобилистка не согласилась с нарушением, инспекторы сообщили, что разбирательства по данному случаю будет проводить Госавтоинспекция по месту регистрации Екатерины — в ГАИ Заводского района Минска.

— Решила, что доказывать свою правоту буду вместе с адвокатом. Через пару дней после составления протокола мы написали в ГАИ ходатайство, в котором я просила вместе с материалами дела прислать в Минск фото- и видеозапись моего нарушения.

Через две недели автомобилистка явилась по вызову в ГАИ Заводского района столицы. Ей разрешили ознакомиться с материалами дела, к которому была приложена только фотография.

Автомобилистка и ее адвокат подробно изучили все материалы по делу. Выяснилось, что в протоколе есть исправления, а серийный номер прибора «Бинар» которым замеряли скорость, в протоколе и на фотоматериалах разный: 4000 и 43279.

— Еще мы заметили, что на фотографии, где кадры даны посекундно, есть несоответствие: на первом кадре, в 57 секунд, скорость машины — 102 км/ч, через секунду скорость уже 0 км/ч, а еще через секунду скорость уже 67 км/ч. Как такое возможно? — недоумевает Екатерина.

Женщина предполагает, что виной этому несоответствию может быть высокая влажность, которая была в тот день: в 6.00 — 96%, а в 9.00 — 83%. К тому же рядом проходит высоковольтная линия электропередачи.

— О том, что фото сомнительного качества, а также сведения о несоответствиях я написала в жалобе. Попросила, чтобы в ГАИ разобрались и прекратили дело об административном правонарушении. Материалы отправились обратно в ГАИ Столбцовского района.

— Мы приехали в Столбцы, но почему-то мою жалобу начал рассматривать не начальник или заместитель ГАИ, а начальник батальона. Поэтому мы заявили ему отвод, в надежде, что будет повторное разбирательство, но уже с начальником ГАИ.

Решение по жалобе Екатерины приняли заочно, без присутствия автомобилистки: в удовлетворении жалобы ей отказали и признали виновной в нарушении ч. 3 ст. 18.13 КоАП Беларуси и назначили наказание в виде штрафа размером 8 б.в. (184 рубля).

Пункт 3 статьи 18.13. Превышение скорости движения

Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения на тридцать и более километров в час — влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин.

Екатерина не собиралась сдаваться: она подала жалобу на действия сотрудников ГАИ в суд Столбцовского района. Всего в Столбцах состоялось три заседания, которые оставили решение ГАИ в силе, не отменил его и суд Минской области.

— Нет ответа на мои вопросы о расхождениях в документах и на фотоматериалах. Их как будто никто не замечает и выносят решение не в мою пользу. Но я не сдамся и буду идти до конца — ради справедливости дойду до последней инстанции.

Параллельно женщина писала письма с просьбой разобраться в ГАИ Минской области, прокуратуру, управление собственной безопасности МВД Беларуси.

— Оттуда мои обращения опускают ниже, а там мне дают ничего не значащие ответы, — говорит автомобилистка.

Сейчас Екатерина подала жалобу в Верховный суд, в ближайшее время она будет рассмотрена.

Комментарий БелГИМ

За консультацией портал обратился в Белорусский институт метрологии — предприятие, поверяющее различные приборы, в т.ч. измеритель скорости «Бинар», которым инспекторы зафиксировали превышение скорости автомобилем Екатерины. В запросе мы просили уточнить, может ли прибор «Бинар» при описанных выше погодных условиях (напомним, влажность в тот день составляла 96%) допускать погрешность в измерениях скорости?

В ответе БелГИМ сообщается, что мощные электрические помехи от линий электропередач могут создавать сильные помехи и привести к невозможности измерения скорости, но не к дополнительной погрешности в ее измерении. Линия электропередач, расположенная рядом с местом измерения скорости авто Екатерины, не создает мощных электрических помех.

Что касается влажности воздуха, то она соответствует условиям применения данного измерителя.

Сейчас Екатерина подала жалобу в Верховный суд, в ближайшее время она будет рассмотрена.