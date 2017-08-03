Геннадий Федынич — белорусский Лех Валенса 6 3.08.2017, 9:43

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Фото: «Радыё Свабода»

Как и в Польше в 1980-е, белорусские власти перепуганы протестами простых людей.

Об этом заявил Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, комментируя арест и возбуждение уголовного дела против руководителя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича.

- Надо обратить внимание на временной фактор. Наверное, Лукашенко хотел арестовать Федынича еще раньше, но вынужден был подождать пока пройдет Парламентская ассамблея ОБСЕ, которую непонятно по какой причине решили провести в диктатуре.

Cразу после этого пошло наступление на оппозицию и аресты. Я думаю, что это не последний арест активистов и лидеров независимых профсоюзов.

Как и в Польше когда-то, власть перепугана протестами простых людей, видит, что в этих протестах большую роль сыграл профсоюз РЭП. Именно профсоюз РЭП как организация, которая идет путем мирного сопротивления, предлагает властям переговоры, бьется за каждого рабочего. Можно сказать, что Геннадий Федынич сегодня выступает в роли Леха Валенсы, и я думаю, что это нисколько не преувеличение.

Видно, что власти насмерть перепуганы, видно, что экономика уже не поднимется и никакими окриками, приказами, запретными мерами ее невозможно заставить работать. Поэтому идет настоящая травля и преследование тех людей, которые выступают за перемены в стране, и к этим людям относится лидер профсоюза Геннадий Федынич.

Мы требуем незамедлительного освобождения Геннадия Федынича, обращаемся к нашим друзьям за рубежом, ко всем международным организациям, чтобы они требовали безусловного освобождения активистов белорусских профсоюзов, и призываем проводить акции в поддержку политзаключенных, - заявил Андрей Санников.