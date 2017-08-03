10 хитростей, чтобы путешествовать за смешные деньги 3.08.2017, 10:10

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Путешествия — это единственная вещь, покупая которую, становишься богаче.

Однако за перелеты, отели и прочие замечательные вещи приходится платить, и нередко немалые деньги.

AdMe.ru собрал для вас несколько проверенных способов сэкономить на поездках, которые используют опытные путешественники.

Используйте составные маршруты

Так называемые сборки, когда вы сами комбинируете в рамках маршрута разные авиакомпании и разные виды транспорта, нередко позволяют весьма прилично сэкономить.

«Скрытый» город

Часто прямой рейс из города А в город В стоит значительно дороже, чем рейс из города А в город С с пересадкой в городе В. А это значит, что вы можете купить билет со стыковкой и просто не использовать второй сегмент перелета. Составить маршрут со «скрытым» городом можно с помощью онлайн-сервисов Skiplagged или Flyshortcut.

Откажитесь от аренды автомобиля в крупных городах

Автомобиль — удобный способ передвижения для междугородних поездок. Внутри же одного города арендованная машина может стать обузой из-за необходимости искать парковку (и платить за нее), плотного трафика и пробок. Чтобы сэкономить время и деньги, лучше пользоваться общественным транспортом или вообще арендовать велосипед.

Изучайте спецпредложения

Многие транспортные компании предлагают очень привлекательные цены для туристов. Например, вы можете целые сутки ездить на всех видах общественного транспорта Баварии вдвоем всего за 31 евро. Столько же будет стоить билет на одного от Мюнхена до замка Нойшванштайн, если покупать одноразовые билеты.

В Великобритании при покупке любого железнодорожного билета вы можете купить два билета по цене одного во многие популярные достопримечательности.

Путешествуйте налегке

Путешествие без багажа — отличный способ сэкономить, поскольку у многих авиакомпаний цены на перелет без багажа значительно ниже. Например, перелет из датского Диллунда в Берлин авиакомпанией Ryanair можно найти всего за 1 евро. Багаж же в этом случае обойдется минимум в 15 раз дороже.

Отдавайте предпочтение апартаментам

У такого типа размещения есть еще одно неоспоримое преимущество: это наличие кухни, где можно самостоятельно готовить еду из местных продуктов. Получается приличная экономия времени и денег, да и возможности пару раз выбраться на ужин в симпатичное кафе это не отменяет.

Самые известные сервисы бронирования апартаментов: Airbnb, HomeAway, 9Flats, Thehomelike и др.

Ходите в музеи бесплатно

Во многих музеях существуют бесплатные дни и часы. Например, в Колизей пускают бесплатно каждое первое воскресенье месяца, а в мадридский Прадо — с 18:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Также есть музеи, где в принципе нет фиксированной платы за вход, к ним относятся многие музеи Великобритании и США.

В любом случае эту информацию стоит изучить перед поездкой, чтобы при необходимости скорректировать свои планы.

Используйте местную валюту при оплате картой

В некоторых странах при оплате картой продавец предлагает выбрать, какой валютой вы хотите расплатиться. В таких случаях нужно всегда выбирать местную валюту, поскольку при оплате в валюте карты происходит двойная, а то и тройная конвертация.

Не привязывайтесь к конкретным датам

Очень часто билеты с вылетом всего на пару дней раньше или позже выбранной даты могут оказаться на порядок дешевле. Чтобы это проверить, используйте календарь низких цен. Такая функция есть у многих онлайн-агрегаторов.

Пользуйтесь местными поисковиками

Крупные сервисы вроде Booking или Skyscanner часто не видят местные авиакомпании и отельные сети, которые могут предлагать весьма привлекательные цены. Поэтому перед поездкой не поленитесь изучить локальные поисковики.

В Азии отели можно поискать на сайтах Ctrip или Agoda, в Австралии и Новой Зеландии — на Wotif.