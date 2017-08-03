Профсоюзный лидер из Бобруйска: Нужно заставить власть уважать народ 4 3.08.2017, 10:48

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Галина Смирнова

Чтобы добиться справедливости и заставить власть уважать народ, нужно не опускать руки и не бояться.

Региональный профсоюзный лидер из Бобруйска Галина Смирнова уже много лет помогает всем, кто столкнулся с проблемой отсутствия работы. Женщина уверена, что нормы декрета №3 затронули большинство белорусов, тем самым заставив выйти на улицы сотни простых людей.

«Мне 54 года, у меня прекрасная семья. Общественная деятельность, прежде всего, связана с работой в организации независимого профсоюза РЭП. Когда закон о налоге на тунеядство вступил в силу, мы не могли оставаться в стороне и начали сбор подписей против», –рассказала vkurier.by Галина Смирнова.

Как вспоминает Галина, уже в первые дни компании было собрано около тысячи голосов, а вскоре женщину задержали. Случилось это после встречи с «депутатом» Виталием Власевичем. Женщина попросила его подписать обращение с требованием отменить декрет. «Народный избранник» отказался, а через несколько часов милиция схватила активистку и конфисковала подписи.

«В субботу утром, 28 января, с коллегой Олегом Желновым мы предварительно записались на прием. Рассказали, что проблема затронула очень многие семьи, большинство людей совершенно несправедливо попали в разряд так называемых «тунеядцев».

«Депутата» попросили поставить подпись под требованием, с которое поддержали уже сотни бобруйчан, в том числе и его избирателей, а также предлагали встретиться с людьми и обсудить проблему. Однако Виталий Власевич отказался. По словам Галины, он подробно интересовался, где активисты собирают подписи. Женщина честно рассказала, что после встречи с ним пойдет на местный рынок.

Как только на месте начался сбор голосов, Галину попросили проехать в РОВД. Здесь ее обыскали, насильно изъяли портфель и конфисковали тысячу подписей:

«Был составлен протокол о нарушении закона о массовых мероприятиях. Мне не дали на руки опись изъятых документов и поставить подпись в протоколе».

Повторно Галину Смирнову задержали 12 марта перед акцией против декрета № 3, когда женщина утром выходила из своего дома. Она отмечает, что предполагала о задержании и была готова к этому. Власти считали Галину главным организатором митинга, поэтому решили таким образом ликвидировать председателя независимого профсоюза. Однако в тот день на Марше собралось больше тысячи участников.

«После задержания составили протокол опроса, хоть я ответила только, где живу, как меня зовут и назвала номер телефона. Держали очень долго, в общей сложности более восьми часов. Я отказалась из-за этого отвечать на их вопросы. Перенесли составление протокола на 17:00 15 марта».

По обвинению в организации «Марша нетунеядцев» в Бобруйске суд оштрафовал Смирнову на 30 базовых величин (690 рублей). Однако власти на этом не остановились, и вечером 22 марта она снова оказалась задержана. Ее обвинили в организации очередной несанкционированной акции, которая планировалась на 26 марта. Женщина сделала репост информации о предстоящем мероприятии на своей странице в социальных сетях.

«Репост — это когда я делюсь информацией, которую нашла, воспользовавшись своим конституционным правом на распространение информации. Это не основание для задержания».

Галину обыскали, конфисковали компьютер, три флеш-карты и телефоны. Кроме того, забрали деньги в счет оплаты штрафа, который женщина получила раньше. Она отмечает, что такие варварские методы борьбы с активистами совершенно не законны.

«Как же можно забирать у меня вещи в счет оплаты штрафа, когда постановление суда еще не вступило в действие, поскольку на тот момент 10 дней не прошло».

В итоге Суд Бобруйска и Бобруйского района оштрафовал женщину еще на 40 базовых величин (920 рублей). Но Галина Смирнова уверена, чтобы добиться справедливости для всех и заставить власть уважать свой народ, а не издеваться над людьми, называя их тунеядцами, нужно не опускать руки и не бояться.