БАТЭ заработал в Лиге чемпионов 950 тысяч евро 3.08.2017, 10:52

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Борисовчане уступил в третьем раунде квалификации ЛЧ пражской «Славии» по сумме двух игр.

БАТЭ в этом году заработал в Лиге чемпионов 950 тысяч евро. 300 тысяч клуб получил за участие во втором раунде квалификации, 400 тысяч за участие в третьем раунде. Еще 250 тысяч евро получает чемпион страны, который не смог попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, сообщает «Прессбол».

Напомним, БАТЭ уступил в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов пражской «Славии» по сумме двух игр — 0:1 и 2:1. Борисовчане сохраняют шансы, чтобы пополнить клубный банковский счет в Лиге Европы, где они сыграют в плей-офф. Соперник станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет в пятницу.

Последний раз БАТЭ играл в групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016 годов. Тогда клуб заработал более 16,5 млн евро.