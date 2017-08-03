Лев Марголин: В «цацанки-абяцанки» правительства уже никто не верит 1 3.08.2017, 11:15

Лев Марголин

Власти готовят очередной грандиозный «развод» белорусов.

На заседании Совета Министров премьер Андрей Кобяков заявил о невыполнении плана по росту реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии. При этом Министерством труда разработан «график» выхода заработной платы к концу года по всей стране на тысячу рублей в месяц.

Насколько реальны цифры, какие механизмы реализации либо «всенародного обмана» могут быть запущены?

Накануне встречи с известным независимым экономистом Львом Марголиным, который согласился прокомментировать ситуацию, «Радыё Рацыя» провело опрос на улицах Минска по поводу того, верят ли люди, в обещанную зарплату в «целую тыщу». Результат был красноречив - из 11 опрошенных лиц разных возрастов и профессий ни один (!) уже не верит властям. С этого и началась беседа с Львом Федоровичем:

- Во-первых, понимаю минчан – их уже столько раз обманывали и правительство, и лично Лукашенко. Так что трудно требовать, чтобы верили и в очередные «цацанки-абяцанки». Я тоже не верю, потому что знаю что стоит за упомянутой статистикой.

Простой пример. Скажем, на предприятии работает два дня в неделю 100 человек. И получают за свою работу 2 млн или 200 рублей новыми. То по той же статистике, это будет означать, что трудится не сотня, а гораздо меньше людей - ведь это перечисляется на их полную занятость. Соответственно зарплаты у них будут на бумаге уже 500-600 рублей. Поэтому, благодаря таким и другим хитростям допускаю, что публично отрапортуют в конце года, что «тысяча рублей есть»!

Но людям от того ничуть холодно, ни жарко. Потому что знают, что и в Минске найти работу на сегодняшние среднестатистические 800 рублей очень не просто. А что касается областных и особенно районных городов, пожалуй, невозможно.

Там 300-400 рублей считается очень достойным заработком. Если учесть, что в деревнях и по сей день не удивляет зарплата в миллион старыми...

И еще один фактор. Кобяков говорит, что у нас зарплаты растут за счет повышения производительности труда. Но для этого существуют два пути - наращивать выпуск продукции. Для чего она должна быть востребована по качеству в стране и за ее пределами. Но есть и другой «выход» - можно просто сокращать людей. Тогда число занятых будет падать, а средние зарплаты расти!

- Кстати, по той же статистике, неполно занят у нас каждый пятый. Надо вспомнить и то, что пособие по безработице у нас самое низкое в СНГ и составляет две базовых величины. Которые, по свидетельствам, при выплате превращаются в менее чем одну...

- И в других странах, случается, количество безработных временно растет. Но тогда государство должно платить им деньги, на которые можно прожить - до 36 месяцев, пока не устроятся или переобучатся. Всего этого в Беларуси не делается. Даже по тем расчетам бюджета прожиточного минимума, что делает правительство, никто «рассчитанную» сумму не получает. Это значит, что государство намеренно посылает людей на нищенское существование.

Безусловно, при желании сделать тысячу рублей очень просто - запустить печатный станок, как это уже делалось неоднократно. В результате, можно заполучить и все две тысячи. Но это не имеет ничего общего с 500-ми долларами. Тем более, только в этом году Лукашенко пять или шесть раз говорил чиновникам - никаких реформ!